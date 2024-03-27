Началась продажа билетов на Евро-2024 для болельщиков сборной Украины

Сборная Украины прошла квалификацию Евро-2024, и открылось окно продажи билетов для болельщиков национальной команды.

Билеты доступны для продажи с 27 марта 12:00 по киевскому времени до 8 апреля 2024 по принципу «первым пришел – первым обслуживаемый» среди всех болельщиков, зарегистрировавшихся как «Болельщик Украины».

Учитывая короткий срок продажи, всем заинтересованным следует зарегистрироваться на портале УЕФА по ссылке и указать, что персона является болельщиком сборной Украины.

Все билеты в электронном виде будут доступны в приложении УЕФА, ссылка на которое будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Активировать билет (ввести данные болельщика) после его приобретения необходимо не позднее чем за 3 часа до начала матча.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Э. Ниже указано киевское время начала матчей.

Календарь матчей сборной Украины