Началась продажа билетов на Евро-2024 для болельщиков сборной Украины
Сине-желтые проведут матчи в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте
Сборная Украины прошла квалификацию Евро-2024, и открылось окно продажи билетов для болельщиков национальной команды.
Билеты доступны для продажи с 27 марта 12:00 по киевскому времени до 8 апреля 2024 по принципу «первым пришел – первым обслуживаемый» среди всех болельщиков, зарегистрировавшихся как «Болельщик Украины».
Учитывая короткий срок продажи, всем заинтересованным следует зарегистрироваться на портале УЕФА по ссылке и указать, что персона является болельщиком сборной Украины.
Все билеты в электронном виде будут доступны в приложении УЕФА, ссылка на которое будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Активировать билет (ввести данные болельщика) после его приобретения необходимо не позднее чем за 3 часа до начала матча.
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Э. Ниже указано киевское время начала матчей.
Календарь матчей сборной Украины
- 17 июня. 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)
- 21 июня. 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)
- 26 июня. 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы
Дело о поцелуе футболистки Эрмосо продолжается