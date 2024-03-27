ХАЦКЕВИЧ: «Во втором тайме сборная Украины переступила через себя»

Главный тренер польского «Заглембе» Александр Хацкевич прокомментировал победу сборной Украины 2:1 над Исландией в финале плей-офф отбора на Евро-2024:

— Александр Николаевич, ваши впечатления от матча?

— В плане результата просто супер. Я очень горд и рад этой победе, она много значит для всей Украины.

Здесь надо говорить сразу о двух матчах. Игра против Боснии была тренерская. Футболисты, которые вышли на замену, перевернули ход игры. На кону стояло очень многое, и Сергей Станиславович отлично среагировал, сделав правильные замены.

Что касается матча против Исландии, то было видно, что результат довлеет над обеими командами, была задача — не пропустить. Первый гол исландцев произошел благодаря хорошим индивидуальным действиям Гудмундсона. Можно говорить, что кто-то где-то недоработал, но не стоит сбрасывать со счетов индивидуальные качества.

Точно такое же можно сказать о голе Цыганкова, где Витя показал хорошие индивидуальные действия. Мяч Мудрика — это уже комбинация. Во втором тайме футболисты сборной Украины переступили через себя и играли на результат. Если матч с Боснией был тренерский, то замены против Исландии не повлияли на результат, но игроки показали характер.

— Почему сборной Украине было тяжело, что с Боснией, что с Исландией, хотя мы считались большими фаворитами?

— Нужно опуститься немного на землю. Фавориты в чем?

— По уровню игроков.

— Да, многие футболисты сборной Украины играют в топ-чемпионатах, но, кроме индивидуальных действий, нужны еще и командные. Многие говорили о каком-то несмелом футболе команды Реброва, но посмотрите — сегодня вся Украина проснулась счастливой. Результат — это главное.