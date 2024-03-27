Николай НЕСЕНЮК: «Верю, что Украина станет чемпионом Европы»

Известный журналист Николай Несенюк рассказал о том, почему Украина должна ставить перед собой цель выиграть чемпионат Европы:

«Это было в начале двухтысячных. В одной из компаний оказался рядом с итальянцем. О чем нам было говорить с моим ломаным английским? Конечно же, о футболе! Через месяц как раз должен был стартовать финальный турнир Кубка мира 2006 года, где должны были играть Италия и Украина. Когда я спросил, чего итальянцы ожидают от своей национальной команды, мой собеседник сначала не понял вопроса. А когда до него таки дошло, объяснил, что Италия ждет от своих футболистов титула чемпионов мира. Других вариантов не существует. Когда же итальянцы чемпионами не станут, их будут беспощадно критиковать, а тренера сборной почти точно уволят. О сборной Украины он не знал ничего, кроме того, что за нее играет «Чевченко».

Но разговор лишь подтвердил то, о чем я знал и без этого — все без исключения итальянцы любят футбол и считают, что именно у них этот футбол лучший в мире. Поэтому команда Италии должна быть чемпионом мира и Европы. Точка. Так там считали в давние времена, когда нас еще не было, так считают теперь, и так будут считать потом, когда нас не будет. То же самое можно сказать об англичанах, испанцах, французах, немцах. Потому что это не просто футбольные нации, а нации чемпионов! Даже когда они чемпионами на самом деле не являются.

А что мы? Что я должен был сказать тому итальянцу? Что мы заранее считаем себя почему-то слабаками, которым за счастье хотя бы попасть в финальную часть мирового или европейского первенства? Что футболистов нашей сборной объявляют супергероями после хоть какого выигрыша, а все поражения списывают на «злых арбитров»? Я не сказал ничего. И был прав — через два месяца Италия стала чемпионом мира, без проблем обыграв Украину в четвертьфинале 3:0. Правда у нас тот полностью проигранный четвертьфинал праздновали потом едва ли не сильнее, чем в Италии титул чемпионов мира.

Что изменилось с тех пор за почти двадцать лет? Италия, действующий чемпион Европы, ожидаемо опередила в отборе Украину, а у нас традиционно стонут о «нехорошем арбитре», который, как всегда, стал на нашем пути. Как по мне — это путь в никуда. Ибо чем мы, собственно, хуже тех итальянцев? Ничем — это подтвердят сотни тысяч наших эмигрантов в Италии, чьи дети уже претендуют на выступления за итальянские сборные, пока юношеские. Они тоже стремятся стать чемпионами мира и Европы и, не исключено, станут ими когда-нибудь как итальянцы. И не потому, что какие-то суперталантливые, а потому что те, кто играет за Италию, всегда ставят перед собой самые высокие задачи. Почему мы не такие?

Убежден, что секрет успеха не только в ногах, но и в головах футболистов. Стремись к невозможному — получишь максимум, не так ли? Почему мы не стремимся стать чемпионами Европы по футболу? Это не фантастика — это реально. Потому что соревнования национальных сборных, это не Лига чемпионов, где богатые клубы могут привезти несколько десятков игроков со всего мира. Здесь все справедливо — играют только свои. Можно, конечно, натурализовать одного-двух иностранцев, но это ничего не решает, доказано Марлосом. Скажете, что в Италии или Испании эти «свои» лучше наших. А почему? Потому что с детства стремятся стать чемпионами мира. И не меньше! А чему учат наших футболистов? На что нацеливают? Так вот!

Вывод из всего этого такой — я верю, что Украина станет чемпионом Европы! Если не сейчас, то позже. Главное, стремиться именно к этому, а не просто попадание на турнир с участием 24 команд. Если ставить задачу именно так, то выигрыш в Исландии должен стать для нас не «матчем века», а просто еще одной ступенькой к европейской вершине. Впереди еще семь!».