Франция27 марта 2024, 19:53 |
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ФОТО. Французская Лига 1 презентовала новый логотип
Новое лого начнут использовать с нового сезона
27 марта 2024, 19:53 |
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Французская Лига 1 на своих страницах в соцсетях официально презентовала свой новый логотип. Его начнут использовать со следующего сезона.
Отметим, что с сезона 2024/2025 у Лиги 1 появится новый титульный спонсор – McDonald's, контракт с которым рассчитан на три года и начнет действовать с 1 июля текущего года.
Ранее сообщалось о том, что переговоры по поводу продажи «Монако» приостановлены.
LIGUE 1 24/25. NEW LOGO. NEW ERA. ✨ pic.twitter.com/F3ZOs19zhb— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 27, 2024
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