ФОТО. Французская Лига 1 презентовала новый логотип

Французская Лига 1 на своих страницах в соцсетях официально презентовала свой новый логотип. Его начнут использовать со следующего сезона.

Отметим, что с сезона 2024/2025 у Лиги 1 появится новый титульный спонсор – McDonald's, контракт с которым рассчитан на три года и начнет действовать с 1 июля текущего года.

Ранее сообщалось о том, что переговоры по поводу продажи «Монако» приостановлены.