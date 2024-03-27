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  4. ФОТО. Французская Лига 1 презентовала новый логотип
Франция
27 марта 2024, 19:53 |
510
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ФОТО. Французская Лига 1 презентовала новый логотип

Новое лого начнут использовать с нового сезона

27 марта 2024, 19:53 |
510
0
ФОТО. Французская Лига 1 презентовала новый логотип
Getty Images/Global Images Ukraine

Французская Лига 1 на своих страницах в соцсетях официально презентовала свой новый логотип. Его начнут использовать со следующего сезона.

Отметим, что с сезона 2024/2025 у Лиги 1 появится новый титульный спонсор – McDonald's, контракт с которым рассчитан на три года и начнет действовать с 1 июля текущего года.

Ранее сообщалось о том, что переговоры по поводу продажи «Монако» приостановлены.

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Источник Sport.ua
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