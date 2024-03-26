Переговоры по поводу продажи Монако приостановлены

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был заинтересован в приобретении клуба французской Лиги 1 «Монако». Однако, по информации французских СМИ, переговоры по поводу возможной смены владельца зашли в тупик.

Ранее Мухаммед бин Салман был заинтересован в приобретении «Марселя», однако переговоры с владельцами французского клуба также не увенчались успехом.

Напомним, сейчас владельцем «Монако» является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Он покинул россию более 10 лет назад, поэтому сумел избежать санкций в европейских странах.