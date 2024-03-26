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Франция
26 марта 2024, 22:06 |
714
0

Переговоры по поводу продажи Монако приостановлены

Смены владельца не будет

26 марта 2024, 22:06 |
714
0
Переговоры по поводу продажи Монако приостановлены
Getty Images/Global Images Ukraine

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был заинтересован в приобретении клуба французской Лиги 1 «Монако». Однако, по информации французских СМИ, переговоры по поводу возможной смены владельца зашли в тупик.

Ранее Мухаммед бин Салман был заинтересован в приобретении «Марселя», однако переговоры с владельцами французского клуба также не увенчались успехом.

Напомним, сейчас владельцем «Монако» является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Он покинул россию более 10 лет назад, поэтому сумел избежать санкций в европейских странах.

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Мухаммед бин Салман Аль Сауд Монако Дмитрий Рыболовлев
Источник Get French Football News
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