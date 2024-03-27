Тренер Румынии: «Украина – хорошая команда с хорошими футболистами»
Эдвард Йорданеску оценил команду Сергея Реброва
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску оценил будущего соперника команды по групповому этапу Евро-2024, команду Украины:
«Я не фанат прогнозов, но я был уверен, что у Украины есть отличный шанс выйти на Евро. У них хорошая команда с очень хорошими футболистами, которые здорово играют в своих клубах.
Безусловно, если в последнее время мы много внимания уделяли Словакии и Бельгии, то сейчас начнем собирать данные и об Украине. Мы постараемся изучить их как можно лучше, чтобы принять правильные решения перед очным противостоянием».
Матч Румыния – Украина состоится в первом туре 17 июня в Мюнхене.
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