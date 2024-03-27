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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 19:41 |
2344
0

Тренер Румынии: «Украина – хорошая команда с хорошими футболистами»

Эдвард Йорданеску оценил команду Сергея Реброва

27 марта 2024, 19:41 |
2344
0
Тренер Румынии: «Украина – хорошая команда с хорошими футболистами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску оценил будущего соперника команды по групповому этапу Евро-2024, команду Украины:

«Я не фанат прогнозов, но я был уверен, что у Украины есть отличный шанс выйти на Евро. У них хорошая команда с очень хорошими футболистами, которые здорово играют в своих клубах.

Безусловно, если в последнее время мы много внимания уделяли Словакии и Бельгии, то сейчас начнем собирать данные и об Украине. Мы постараемся изучить их как можно лучше, чтобы принять правильные решения перед очным противостоянием».

Матч Румыния – Украина состоится в первом туре 17 июня в Мюнхене.

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Источник Gazeta Sporturilor
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