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  4. Эшли Коул собрал команду мечты из своих бывший партнеров
Англия
27 марта 2024, 18:50 |
382
0

Эшли Коул собрал команду мечты из своих бывший партнеров

Легендарный левый защитник «Арсенала» и «Челси» сделал свой выбор

27 марта 2024, 18:50 |
382
0
Эшли Коул собрал команду мечты из своих бывший партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Коул

Эшли Коул, включенный в Зал славы Премьер-лиги 2024, собрал команду мечты из своих бывших партнеров.

Один из лучших левых защитников в истории АПЛ наиболее известен по игре за «Арсенал» и «Челси». Неудивительно, что все лучшие оказались в этом списке из этих команд.

Отметим, что Коул поставил на позицию левого защитника себя, но с такой ремаркой: «Я мог бы поставить Гаэля Клиши, Сильвиньо. Я не говорю, что я был лучшим».

Команда мечты Эшли Коула (из бывших партнеров)

  • Вратарь: Петр Чех,
  • Защитники: Бранислав Иванович, Сол Кэмпбелл, Джон Терри, Эшли Коул,
  • Полузащитники: Патрик Виейра, Фрэнк Лэмпард, Фредрик Юнгберг, Робер Пирес,
  • Нападающие: Тьерри Анри, Дидье Дрогба.

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Команда мечты Петр Чех Бранислав Иванович Сол Кэмпбелл Джон Терри Эшли Коул Патрик Виейра Фрэнк Лэмпард Фредрик Юнгберг Робер Пирес Тьерри Анри Дидье Дрогба
Источник Premier League
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