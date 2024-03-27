Англия27 марта 2024, 18:50 |
382
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Эшли Коул собрал команду мечты из своих бывший партнеров
Легендарный левый защитник «Арсенала» и «Челси» сделал свой выбор
27 марта 2024, 18:50 |
382
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Эшли Коул, включенный в Зал славы Премьер-лиги 2024, собрал команду мечты из своих бывших партнеров.
Один из лучших левых защитников в истории АПЛ наиболее известен по игре за «Арсенал» и «Челси». Неудивительно, что все лучшие оказались в этом списке из этих команд.
Отметим, что Коул поставил на позицию левого защитника себя, но с такой ремаркой: «Я мог бы поставить Гаэля Клиши, Сильвиньо. Я не говорю, что я был лучшим».
Команда мечты Эшли Коула (из бывших партнеров)
- Вратарь: Петр Чех,
- Защитники: Бранислав Иванович, Сол Кэмпбелл, Джон Терри, Эшли Коул,
- Полузащитники: Патрик Виейра, Фрэнк Лэмпард, Фредрик Юнгберг, Робер Пирес,
- Нападающие: Тьерри Анри, Дидье Дрогба.
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