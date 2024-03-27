Эшли Коул собрал команду мечты из своих бывший партнеров

Эшли Коул, включенный в Зал славы Премьер-лиги 2024, собрал команду мечты из своих бывших партнеров.

Один из лучших левых защитников в истории АПЛ наиболее известен по игре за «Арсенал» и «Челси». Неудивительно, что все лучшие оказались в этом списке из этих команд.

Отметим, что Коул поставил на позицию левого защитника себя, но с такой ремаркой: «Я мог бы поставить Гаэля Клиши, Сильвиньо. Я не говорю, что я был лучшим».

Команда мечты Эшли Коула (из бывших партнеров)