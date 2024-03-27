Хавбек сборной Украины назвал проблему команды перед Евро-2024
Малиновский считает, что нужно перестать пропускать первыми
Хавбек Руслан Малиновский оценил победу над Исландией в решающем встрече за выход на Евро-2024, а также тот факт, что команда постоянно отыгрывается.
Сборная под руководством Сергея Реброва оформила уже четыре волевые победы.
«Мы знали, что будет так тяжело, а еще Альберт (Гудмундссон, партнер Малиновского в «Дженоа» – прим) забил такой гол... Но у нас были моменты, мы показали характер и вышли на Евро-2024. Я ребятам перед матчем говорил о Гудмундссоне, что он опасен и может забить с одного момента».
«Надеюсь, на Евро не будет, что мы первые пропускаем, этот вопрос нам всем нужно проанализировать», – сказал Малиновский.
На Евро команда сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.
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