Хавбек сборной Украины назвал проблему команды перед Евро-2024

Хавбек Руслан Малиновский оценил победу над Исландией в решающем встрече за выход на Евро-2024, а также тот факт, что команда постоянно отыгрывается.

Сборная под руководством Сергея Реброва оформила уже четыре волевые победы.

«Мы знали, что будет так тяжело, а еще Альберт (Гудмундссон, партнер Малиновского в «Дженоа» – прим) забил такой гол... Но у нас были моменты, мы показали характер и вышли на Евро-2024. Я ребятам перед матчем говорил о Гудмундссоне, что он опасен и может забить с одного момента».

«Надеюсь, на Евро не будет, что мы первые пропускаем, этот вопрос нам всем нужно проанализировать», – сказал Малиновский.

На Евро команда сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.