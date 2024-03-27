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  4. Хавбек сборной Украины назвал проблему команды перед Евро-2024
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 18:32 |
2305
0

Хавбек сборной Украины назвал проблему команды перед Евро-2024

Малиновский считает, что нужно перестать пропускать первыми

27 марта 2024, 18:32 |
2305
0
Хавбек сборной Украины назвал проблему команды перед Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек Руслан Малиновский оценил победу над Исландией в решающем встрече за выход на Евро-2024, а также тот факт, что команда постоянно отыгрывается.

Сборная под руководством Сергея Реброва оформила уже четыре волевые победы.

«Мы знали, что будет так тяжело, а еще Альберт (Гудмундссон, партнер Малиновского в «Дженоа» – прим) забил такой гол... Но у нас были моменты, мы показали характер и вышли на Евро-2024. Я ребятам перед матчем говорил о Гудмундссоне, что он опасен и может забить с одного момента».

«Надеюсь, на Евро не будет, что мы первые пропускаем, этот вопрос нам всем нужно проанализировать», – сказал Малиновский.

На Евро команда сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.

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Руслан Малиновский Евро-2024 сборная Украины по футболу Украина - Исландия
Источник ВЗбирна
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