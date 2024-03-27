Судаков рассказал об установке Реброва в перерыве матча с Исландией

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил победу в матче против Исландии, которая вывела команду на Евро-2024.

«Связка в Мишей Мудриком сработала, я его увидел и отдал передачу. Но я не знаю, почему так выходит, что мы постоянно отыгрываемся. Где-то подстроились под их игру, но в перерыве тренер сказал подняться чуть выше мне и Малиновскому, чтобы играть больше на атаку, играть вперед».

«100% хотели дожать соперника до завершения основного времени. Летом будет и Евро и Олимпиада, и хочется сыграть и там, и там. Главное, чтобы травм не было», – сказал Судаков.

На Евро Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.