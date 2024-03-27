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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 16:57 | Обновлено 27 марта 2024, 17:05
1023
0

Известны все потенциальные соперники юношеской сборной Украины на Евро-2024

Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля

27 марта 2024, 16:57 | Обновлено 27 марта 2024, 17:05
1023
0
Известны все потенциальные соперники юношеской сборной Украины на Евро-2024
УЕФА

26 марта стали известны все участники финального турнира Евро-2024 (U-17), куда еще 12 марта пробилась команда Украины.

Кроме Кипра, который будет принимать турнир, участниками Евро-2024 (U-17) стали:

победители групп – Украина, Франция, Швеция, Италия, Португалия, Дания, Австрия, Польша,
вторые команды групп – Англия, Уэльс, Словакия, Хорватия, Сербия, Испания, Чехия.

Жеребьевка финального турнира состоится в кипрской Ая-Напе 3 апреля (начало – в 19:00 по киевскому времени). 16 команд будут распределены на четыре группы по четыре участника.

Сам форум с участием 16 сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола. В четвертьфинал выходят по две лучшие команды. Далее по сетке – полуфиналы и финал 5 июня в Лимасоле.

Для украинской сборной U-17 это будет 11-й финальный турнир чемпионата Европы.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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