Олег ФЕДОРЧУК: «Сработал один из козырей Украины – длинная лавка запасных»

Национальная сборная Украины по футболу в стыковом поединке с исландцами в польском городе Вроцлаве взяла верх над исландцами – 2:1 и пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями о вчерашнем успехе подопечных Сергея Реброва:

– Решающее значение имела длинная скамейка запасных. Перерыв между стыковыми матчами был непродолжительным, учтите еще время на переезды и преимущество имели сборные, которые могли позволить себе ротацию. И хотя говорят, что победный состав не меняют наш рулевой сделал аж три замены: с боснийцами Роман Яремчук и Руслан Малиновский выходили со скамейки запасных, а Виктор Цыганков вообще не играл из-за повреждения. И не ошибся. Цыганков в ключевой момент выровнял положение, Яремчук продуктивно маневрировал держа в напряжении оборону исландцев. Хуже ожидаемого действовал Малиновский, который иногда не успевал в отборе, как в эпизоде с пропущенным голом, однако из ансамбля не выпадал. Одександру Зинченко, который в конце матча заменил Руслана хватило сил, чтобы поддержать тот высокий темп, который предложила скандинавам наша сборная. Поверьте, это прекрасно, когда у тренера есть такой выбор.

– В чем подопечные Сергея Реброва прибавили по сравнению с поединком с боснийцами?

– В скорости. Кстати, это и помогало Виктору Цыганкову и Михаилу Мудрику освобождаться от опеки и забивать голы.

– Но тактическая схема изменений не претерпела.

– Да, Сергей Ребров решил не рисковать, остановив выбор на 4-1-4-1. Хотя некоторые домашние заготовки я заметил. Когда наши долго контролировали мяч, то они переходили на схему 3-5-2 и, что интересно, функции третьего центрального защитника выполнял Владимир Бражко.

– Однако бросалось в глаза, что, несмотря на активность на флангах, Виталий Миколенко и Ефим Конопля мало загружали нацеленными передачами выдвинутого на острие атаки Яремчука.

– В завершающей стадии они почему-то сужали фронт наступления и острота исчезала. Убежден, Сергей Ребров обязательно обратит их внимание на то, что надо действовать более широко. Тогда бы и Георгию Судакову проще было бы пользоваться своими любимыми разрезными передачами.

– Кого бы Вы выделили среди победителей во вчерашнем матче?

– Упомянутого Судакова, Михаила Мудрика, которые много поработали на команду и Андрея Лунина, который несколько раз выручил.

– Об одном из наших «козырей» – длинной скамейке запасных, Вы уже сказали, а в чем еще было преимущество украинцев?

– В международном опыте, ведь большинство наших ребят громко заявили о себе и на клубном уровне. И еще в каждой линии у нас есть лидеры. И это несмотря на то, что наша сборная довольно молодая по возрасту и я не удивлюсь, если она станет открытием финальной части европейского футбольного форума в Германии.

Также наш журналист Алексей Сливченко анализирует вчерашний успех сборной Украины в матче против Исландии (2:1).