Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола
Major League Soccer
27 марта 2024, 16:26 |
678
0

Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола

Лионель полюбил американский футбол в Майами

27 марта 2024, 16:26 |
678
0
Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный аргентинец Лионель Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола.

«Теннис, падел, баскетбол и американский футбол. Я многое узнаю об американском футболе и стал лучше понимать его, и мне это нравится», – сказал Месси.

Отметим, что 36-летний Лионель сейчас травмирован и пропустил несколько последних матчей «Интера Майами».

Ранее Месси рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.

По теме:
Месси – о завершении карьеры: «Я знаю момент, когда уйду»
Аргентина в спарринге одержала волевую победу над Коста-Рикой
Хавбек сборной Аргентины: «Без Месси мы должны играть сильнее»
Лионель Месси Интер Майами
Источник Essentially Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»
Футбол | 27 марта 2024, 17:23 0
Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»
Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»

Голкипер сборной Украины прокомментировал победу над командой Исландии

Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Футбол | 26 марта 2024, 20:32 62
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией

26 марта в 21:45 во Вроцлаве пройдет финал плей-офф квалификации ЧЕ-2024

ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Футбол | 26.03.2024, 22:33
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Футбол | 27.03.2024, 06:10
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Сборная Украины получила солидную сумму призовых за выход на Евро-2024
Футбол | 27.03.2024, 11:17
Сборная Украины получила солидную сумму призовых за выход на Евро-2024
Сборная Украины получила солидную сумму призовых за выход на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 249
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 86
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем