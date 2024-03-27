Major League Soccer27 марта 2024, 16:26 |
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Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола
Лионель полюбил американский футбол в Майами
27 марта 2024, 16:26 |
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Звездный аргентинец Лионель Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола.
«Теннис, падел, баскетбол и американский футбол. Я многое узнаю об американском футболе и стал лучше понимать его, и мне это нравится», – сказал Месси.
Отметим, что 36-летний Лионель сейчас травмирован и пропустил несколько последних матчей «Интера Майами».
Ранее Месси рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.
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