Звездный аргентинец Лионель Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола.

«Теннис, падел, баскетбол и американский футбол. Я многое узнаю об американском футболе и стал лучше понимать его, и мне это нравится», – сказал Месси.

Отметим, что 36-летний Лионель сейчас травмирован и пропустил несколько последних матчей «Интера Майами».

Ранее Месси рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.