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  4. ЕВТУШЕНКО: «Украина показывает всему миру, что мы несокрушимы»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 16:20 |
841
0

ЕВТУШЕНКО: «Украина показывает всему миру, что мы несокрушимы»

Бывший нападающий «Динамо» отметил характер украинской сборной

27 марта 2024, 16:20 |
841
0
ЕВТУШЕНКО: «Украина показывает всему миру, что мы несокрушимы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» Вадим Евтушенко является одним из представителей звездного состава 80-х, из которых на протяжении многих лет формировалась основа сборной ссср. В ее рядах он неоднократно принимал участие в матчах отборочных циклов чемпионатов мира и Европы, играл и в поединках мирового Мундиаля. А в нынешнем тысячелетии Евтушенко в течение двух лет – 2008-м и 2009-м работал в тренерском штабе сборной Украины.

Вот как прокомментировал он завоевание нашей национальной командой путевки на Евро-2024, которую удалось завоевать в финале плей-офф квалификации с Исландией.

– Очень важно, что мы показываем всему миру, что мы несокрушимы. – сказал Вадим Евтушенко – Дай Бог, чтобы все ребята летом были в хорошей физической форме. Будет очень интересный чемпионат.

– Через полгода после Вашего дебюта в киевском «Динамо» состоялся и дебют в составе сборной ссср в товарищеской встрече с Бразилией. А первый официальный матч за национальную команду, по иронии судьбы, вы провели против сборной Исландии, которая была разгромлена со счетом 5:0.

– Прошло уже более 43 лет, ничего не помню о том матче. Но в те времена исландцы были командой, которую, как говорят, нужно обыгрывать на одной ноге.

Напомним, что накануне сборная Украины во главе с Сергеем Ребровым в финале плей-офф квалификации Евро-2024 одолела Исландию – 2:1, получив право играть в чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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Источник Sport.ua
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