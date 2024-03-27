Роман ЯРЕМЧУК: «Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил момент в матче за выход на Евро-2024 против Исландии, когда при счете 0:1 игрок забил гол, но его отменили из-за офсайда.

«Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю. Главное, что мы выиграли и вышли на Евро-2024. Но мне нужно продолжать работать и верить в Бога, все будет хорошо. Конечно, это победа для ВСУ и тех, кто защищает нашу страну».

«Но после пропущенного гола я был спокойный, был уверен, что все сделаем», – сказал Яремчук.

На Евро Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.