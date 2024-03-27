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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 16:48 |
2166
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю»

Гол форварда не засчитали

27 марта 2024, 16:48 |
2166
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил момент в матче за выход на Евро-2024 против Исландии, когда при счете 0:1 игрок забил гол, но его отменили из-за офсайда.

«Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю. Главное, что мы выиграли и вышли на Евро-2024. Но мне нужно продолжать работать и верить в Бога, все будет хорошо. Конечно, это победа для ВСУ и тех, кто защищает нашу страну».

«Но после пропущенного гола я был спокойный, был уверен, что все сделаем», – сказал Яремчук.

На Евро Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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сборная Украины по футболу Украина - Исландия Роман Яремчук Евро-2024 сборная Исландии по футболу
Источник ВЗбирна
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