Роман ЯРЕМЧУК: «Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю»
Гол форварда не засчитали
Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил момент в матче за выход на Евро-2024 против Исландии, когда при счете 0:1 игрок забил гол, но его отменили из-за офсайда.
«Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю. Главное, что мы выиграли и вышли на Евро-2024. Но мне нужно продолжать работать и верить в Бога, все будет хорошо. Конечно, это победа для ВСУ и тех, кто защищает нашу страну».
«Но после пропущенного гола я был спокойный, был уверен, что все сделаем», – сказал Яремчук.
На Евро Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наивысший балл получил Георгий Судаков, отличившийся двумя ассистами
Смотрите видеообзор финала плей-офф квалификации ЧЕ-2024