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WTA
27 марта 2024, 16:02 | Обновлено 27 марта 2024, 16:10
971
0

Пять украинок сыграют на престижном грунтовом турнире в Мадриде

В основу по рейтингу проходят Свитолина, Костюк, Ястремская, Калинина и Цуренко

27 марта 2024, 16:02 | Обновлено 27 марта 2024, 16:10
971
0
Пять украинок сыграют на престижном грунтовом турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Пять украинских теннисисток заявились на Открытый чемпионат Мадрида, который пройдет с 23 апреля по 5 мая в столице Испании.

Напрямую в основу соревнований WTA 1000 попали Элина Свитолина (№17 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремская (№33 WTA), Ангелина Калинина (№36 WTA) и Леся Цуренко (№40 WTA).

Отметим, что напрямую в основную сетку попадают 76 теннисисток. Защищенным рейтингом в Мадриде в этот году воспользуются: Паула Бадоса (Испания), Наоми Осака (Япония), Ирина-Камелия Бегу (Румыния), Шелби Роджерс (США), Чжан Шуай (Китай), Лорен Дэвис (США) и Аманда Анисимова (США).

В прошлом году чемпионкой турнира Madrid Open стала Арина Соболенко, которая в финале победила Игу Свёнтек.

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Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко WTA Мадрид
Источник Большой теннис Украины
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