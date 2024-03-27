Пять украинок сыграют на престижном грунтовом турнире в Мадриде

Пять украинских теннисисток заявились на Открытый чемпионат Мадрида, который пройдет с 23 апреля по 5 мая в столице Испании.

Напрямую в основу соревнований WTA 1000 попали Элина Свитолина (№17 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремская (№33 WTA), Ангелина Калинина (№36 WTA) и Леся Цуренко (№40 WTA).

Отметим, что напрямую в основную сетку попадают 76 теннисисток. Защищенным рейтингом в Мадриде в этот году воспользуются: Паула Бадоса (Испания), Наоми Осака (Япония), Ирина-Камелия Бегу (Румыния), Шелби Роджерс (США), Чжан Шуай (Китай), Лорен Дэвис (США) и Аманда Анисимова (США).

В прошлом году чемпионкой турнира Madrid Open стала Арина Соболенко, которая в финале победила Игу Свёнтек.