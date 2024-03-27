Александр ЗИНЧЕНКО: «Не буду удивлен, если валидола в аптеках уже нет»

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал игру против Исландии (2:1), а также рассказал, является ли это поколение сборной потенциально сильнейшим в истории.

– Почему мы чемпионы мира по волевым победам?

– Я не знаю, честно. Я думаю, если в аптеках остался валидол, я не буду удивлен, если его уже там нет. Я очень извиняюсь, я не могу это от всей сборной говорить, потому что я просто игрок, но я все понимаю, как люди переживают, как люди наблюдают за игрой. Я все это понимаю. Хочется добывать результат как можно быстрее и спокойнее, но что имеем, то имеем.

Если честно говорить, была далеко неудачная игра против сборной Боснии, все это понимали. Первый раз создали момент на 85-й минуте. Что имеем, то имеем. Конечно, нужно работать над собой. У нас есть очень много недостатков. Но также я могу сказать, что у нас хорошая команда, очень много хороших игроков. У нас перестраивается сборная, нужно привыкать друг к другу. Я верю в то, что у нас большое будущее.

Роман Яремчук дал очень хорошие слова после игры с Боснией, когда в раздевалке напомнил нам о том опыте, который мы имели против сборной Уэльса. Я тоже помню, как мы радовались после игры со сборной Шотландии, когда мы победили, но это был только один шаг. И Роман напомнил всей команде, что мы уже имеем этот горький опыт по поводу того, что мы еще не вышли никуда. Он подобрал очень правильные слова, и уже мы настраивали себя на эту игру.

– Мы слишком много авансов выдаем этому поколению? Все называют эту команду потенциально сильнейшей в истории.

– Может, потенциально – соглашусь с этим, но не мне судить по поводу этого. Я могу сказать только одно: команда действительно хорошая, игроков очень много качественных на каждой позиции. Все заслуживают играть. Нам просто нужно меньше читать, что о нас пишут много хорошего или плохого, правильно принимать критику, на которую мы действительно заслуживаем. Если мы просто будем работать, друг другу помогать – у нас большое будущее, я в это верю.