Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами

Состоялись матчи четвертого раунда на хардовом Мастерсе в Майами.

Григор Димитров одолел восьмую ракетку мира Хуберта Хуркача, теперь болгарин может похвастаться выходом в четвертьфинал на всех турнирах такой категории.

24-летний венгр Фабиан Марожан одержал вторую победу на этих соревнованиях над игроком из топ-10, он остановил Алекса де Минаура.

Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Лоренцо Музетти [23] – 6:3, 6:3

Григор Димитров [11] – Хуберт Хуркач [8] – 3:6, 6:3, 7:6(3)

Александр Зверев [4] – Карен Хачанов [15] – 6:1, 6:4

Фабиан Марожан – Алекс де Минаур – 6:4, 0:6, 6:1

Нижняя часть сетки

Николас Харри [22] – Каспер Рууд [7] – 7:6(3), 6:3

Даниил Медведев [3] – Доминик Кепфер – 7:6(5), 6:0

Томаш Махач – Маттео Арнальди – 6:3, 6:3

Янник Синнер [2] – Кристофер О'Коннелл – 6:4, 6:3

Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [11]

Александр Зверев [4] – Фабиан Марожан

Нижняя часть сетки

Николас Харри [22] – Даниил Медведев [3]

Томаш Махач – Янник Синнер [2]