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ATP
27 марта 2024, 14:52 | Обновлено 27 марта 2024, 14:53
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Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами

В борьбе за титул остались два несеяных теннисиста

27 марта 2024, 14:52 | Обновлено 27 марта 2024, 14:53
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Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Состоялись матчи четвертого раунда на хардовом Мастерсе в Майами.

Григор Димитров одолел восьмую ракетку мира Хуберта Хуркача, теперь болгарин может похвастаться выходом в четвертьфинал на всех турнирах такой категории.

24-летний венгр Фабиан Марожан одержал вторую победу на этих соревнованиях над игроком из топ-10, он остановил Алекса де Минаура.

Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Лоренцо Музетти [23] – 6:3, 6:3
Григор Димитров [11] – Хуберт Хуркач [8] – 3:6, 6:3, 7:6(3)

Александр Зверев [4] – Карен Хачанов [15] – 6:1, 6:4
Фабиан Марожан – Алекс де Минаур – 6:4, 0:6, 6:1

Нижняя часть сетки

Николас Харри [22] – Каспер Рууд [7] – 7:6(3), 6:3
Даниил Медведев [3] – Доминик Кепфер – 7:6(5), 6:0

Томаш Махач – Маттео Арнальди – 6:3, 6:3
Янник Синнер [2] – Кристофер О'Коннелл – 6:4, 6:3

Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [11]
Александр Зверев [4] – Фабиан Марожан

Нижняя часть сетки

Николас Харри [22] – Даниил Медведев [3]
Томаш Махач – Янник Синнер [2]

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ATP Майами Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти Григор Димитров Хуберт Хуркач Александр Зверев Карен Хачанов Фабиан Марожан Алекс де Минаур Николас Харри Каспер Рууд Даниил Медведев Доминик Кепфер Томаш Махач Маттео Арнальди Янник Синнер Кристофер О'Коннелл
Источник Sport.ua
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