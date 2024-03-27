Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
В борьбе за титул остались два несеяных теннисиста
Состоялись матчи четвертого раунда на хардовом Мастерсе в Майами.
Григор Димитров одолел восьмую ракетку мира Хуберта Хуркача, теперь болгарин может похвастаться выходом в четвертьфинал на всех турнирах такой категории.
24-летний венгр Фабиан Марожан одержал вторую победу на этих соревнованиях над игроком из топ-10, он остановил Алекса де Минаура.
Майами. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Лоренцо Музетти [23] – 6:3, 6:3
Григор Димитров [11] – Хуберт Хуркач [8] – 3:6, 6:3, 7:6(3)
Александр Зверев [4] – Карен Хачанов [15] – 6:1, 6:4
Фабиан Марожан – Алекс де Минаур – 6:4, 0:6, 6:1
Нижняя часть сетки
Николас Харри [22] – Каспер Рууд [7] – 7:6(3), 6:3
Даниил Медведев [3] – Доминик Кепфер – 7:6(5), 6:0
Томаш Махач – Маттео Арнальди – 6:3, 6:3
Янник Синнер [2] – Кристофер О'Коннелл – 6:4, 6:3
Майами. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [11]
Александр Зверев [4] – Фабиан Марожан
Нижняя часть сетки
Николас Харри [22] – Даниил Медведев [3]
Томаш Махач – Янник Синнер [2]
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