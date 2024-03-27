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Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 14:09 | Обновлено 27 марта 2024, 14:18
1348
1

Экс-капитан сборной Украины похвалил игрока национальной команды из Динамо

Артем Федецкий оценил игру Владимира Бражко

27 марта 2024, 14:09 | Обновлено 27 марта 2024, 14:18
1348
1
Экс-капитан сборной Украины похвалил игрока национальной команды из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Бывший капитан сборной Украины Артем Федецкий высказался об игре дебютанта сборной Украины Владимира Бражко, который на клубном уровне играет за киевское «Динамо».

«Приятно сейчас поражает Бражко. Такое чувство, что он уже проводит 50-й матч за сборную. Настолько уверенно играет, действует правильно по позиции. Подстраховка крайних хавов, подключение в защиту. У него большое будущее, он может не задержаться в «Динамо», – рассказал Федецкий.

Напомним, Бражко недавно дебютировал за сборную Украины в матче против Боснии (2:1), а вчера против Исландии (2:1) провел полный матч.

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Владимир Бражко Артем Федецкий сборная Украины по футболу БК Динамо Киев
Источник Трибуна
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Sauron
Бражко справді дуже добре відпахав в центрі поля.
Неприємно, що саме він є головним винуватцем того, що ісландець нам забив, але таке, буває.
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