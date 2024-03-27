Экс-капитан сборной Украины похвалил игрока национальной команды из Динамо

Бывший капитан сборной Украины Артем Федецкий высказался об игре дебютанта сборной Украины Владимира Бражко, который на клубном уровне играет за киевское «Динамо».

«Приятно сейчас поражает Бражко. Такое чувство, что он уже проводит 50-й матч за сборную. Настолько уверенно играет, действует правильно по позиции. Подстраховка крайних хавов, подключение в защиту. У него большое будущее, он может не задержаться в «Динамо», – рассказал Федецкий.

Напомним, Бражко недавно дебютировал за сборную Украины в матче против Боснии (2:1), а вчера против Исландии (2:1) провел полный матч.