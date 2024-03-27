«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
Бывший защитник сборной Украины не считает, что Таловеров соответствует уровню национальной команды
Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук дал несколько комментариев относительно игры отдельных футболистов национальной сборной в матче против Исландии (2:1), в частности раскритиковав защитника Максима Таловерова.
– Вы считаете, что есть определенное недоразумение между игроками в фазе обороны?
– Между защитниками и полузащитниками. Они не понимают друг друга, как им вести себя на футбольном поле.
– Возможно, это связано с тем, что Бражко только дебютные матчи за сборную провел.
– Ну да. Но он движется не в том направлении. Может, переволновался. Наверное так он и играет в «Динамо». Но это не игра будущего, это тормоз. Так нельзя давать пробивать по центру, Лунин на это указывал. Раньше говорили: «Если ты поскользнулся – ты подвел команду». Значит, обувь надо подбирать.
– С положительной точки зрения кого бы выделили по итогам матча?
– Я бы по итогам обеих игр отметил Мудрика. Он очень хотел, двигался быстрее других. Есть много вопросов к нему по качеству игры, но в целом благодаря ему сборная двигалась быстрее. Если бы его не было в первой игре, мы бы там спали. Вчера во второй игре сборная действовала намного мобильнее. Ребята отдали все силы.
– Как оценить работу Сергея Реброва в целом в этой квалификации?
– Он сделал все, чтобы взять максимум во всех играх. Взять даже матч с Боснией и Герцеговиной – там Ребров переиграл соперника тактически, когда выпустил Яремчука к Довбику и сломал им все планы. Против Исландии было много борьбы, но ребята ее выдержали. Плюс правильные замены.
Единственное, что меня неприятно поразило – это один игрок, Таловеров. Не понимаю, как он оказался в сборной. Это не игрок национальной сборной. Я не увидел, что он есть в симбиозе со сборной. Есть много вопросов. Выход на 3-4 минуты в каждой игре... Не понимаю.
Ранее Владислав Ващук заявил, что сборная Украины может даже выиграть Евро-2024.
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Якби Бражко продали в Торіно, то там він би швидко отримав потрібний досвід. Циганков та Довбик швидко піднялися в статусі і досвіді, потрапивши в нормальний чемпіонат.
Є досвідчений Ігнатенко з Бордо, але його чомусь не викликали. Таке враження, що тренери і не знають, що він грає в основі. Бо Бордо в другому дивізіоні і їм лінь дивитися гру чи статистику. Зате тащать Стдорчука. Бо на виду.
Ігнатенко треба як мамі Кревсуна - самому себе продвигати. Давати інтерв'ю українські пресі і казати, що ти готовий до збірної і чекаєш виклику. Тоді тренерський штаб може почне переглядати його матчі. Інколи своє місце треба вигризати.
Маму Кревсуна стібали за ті обурення в пресі. Але ось результат - він у збірній і забиває.
Чесно кажучи задрали вже всі ці мамкіни експерди. Що в Арсеналі всі колишні агкоголіки пукають після кожного матчу, поважно надуваючи щоки. Що у нас.
Таловєров йому не такий. Таловєров грає центрального захисника в клуб Ласк, який йде третій в чемпіонаті Австрії. Чемпіонаті, який сильніше в два рази українського чемпіонату. В клубі, який зіграв 6 матчів у єврокубках.
Кого брати додатковими захисниками? Динамівські чи дніпровські серця з дношного УПЛ, з клубів, які навіть у нижчні за рангом єврокубки не можуть пробитися?