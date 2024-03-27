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  4. «Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 14:11 | Обновлено 27 марта 2024, 14:18
4435
8

«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины

Бывший защитник сборной Украины не считает, что Таловеров соответствует уровню национальной команды

27 марта 2024, 14:11 | Обновлено 27 марта 2024, 14:18
4435
8
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук дал несколько комментариев относительно игры отдельных футболистов национальной сборной в матче против Исландии (2:1), в частности раскритиковав защитника Максима Таловерова.

– Вы считаете, что есть определенное недоразумение между игроками в фазе обороны?

– Между защитниками и полузащитниками. Они не понимают друг друга, как им вести себя на футбольном поле.

– Возможно, это связано с тем, что Бражко только дебютные матчи за сборную провел.

– Ну да. Но он движется не в том направлении. Может, переволновался. Наверное так он и играет в «Динамо». Но это не игра будущего, это тормоз. Так нельзя давать пробивать по центру, Лунин на это указывал. Раньше говорили: «Если ты поскользнулся – ты подвел команду». Значит, обувь надо подбирать.

– С положительной точки зрения кого бы выделили по итогам матча?

– Я бы по итогам обеих игр отметил Мудрика. Он очень хотел, двигался быстрее других. Есть много вопросов к нему по качеству игры, но в целом благодаря ему сборная двигалась быстрее. Если бы его не было в первой игре, мы бы там спали. Вчера во второй игре сборная действовала намного мобильнее. Ребята отдали все силы.

– Как оценить работу Сергея Реброва в целом в этой квалификации?

– Он сделал все, чтобы взять максимум во всех играх. Взять даже матч с Боснией и Герцеговиной – там Ребров переиграл соперника тактически, когда выпустил Яремчука к Довбику и сломал им все планы. Против Исландии было много борьбы, но ребята ее выдержали. Плюс правильные замены.

Единственное, что меня неприятно поразило – это один игрок, Таловеров. Не понимаю, как он оказался в сборной. Это не игрок национальной сборной. Я не увидел, что он есть в симбиозе со сборной. Есть много вопросов. Выход на 3-4 минуты в каждой игре... Не понимаю.

Ранее Владислав Ващук заявил, что сборная Украины может даже выиграть Евро-2024.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Максим Таловеров Евро-2024 Украина - Исландия Владислав Ващук Владимир Бражко Михаил Мудрик Сергей Ребров
Источник Трибуна
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Комментарии 8
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ZANREGENT1993
А что Таловеров? Выпускает игроков Ребров. Конечно за три минуты ты его не оценишь
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+4
potemkin78
странная реакция на игру Бражка от двух бывших капитанов СбУ. один хвалит, другой считает что дно. кстате вот ваще не поверю что Ващук не звает как он играет за ДК
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
таловеров нормально поборолся.Не помню чтобы он проигрывал единоборства в этих играх.Даже больше-усилил оборону.Вывод иуды какой-то мутный-по его логике 3-4 минуты это дно.Тогда Шапарекнко Пихалёнок Трубин вообще не игроки так как и минуты не сыграли
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0
April
Я - тоже.  Просто парень рано уехал играть  за бугор и за ним могли следить только специалисты.   Но 1,95!    Это же наш Магуайр из будущего.)
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0
Sergio
по стопам леоненка, сери чим більше аби нагадати про своє існування
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0
anacreon
Який досвід може отримати молодий Бражко, коли грає в дношному Динамо, яке вилітає з єврокубків та потім бореться за 3-4 місце з вересами при пустих трибунах.
Якби Бражко продали в Торіно, то там він би швидко отримав потрібний досвід. Циганков та Довбик швидко піднялися в статусі і досвіді, потрапивши в нормальний чемпіонат.
Є досвідчений Ігнатенко з Бордо, але його чомусь не викликали. Таке враження, що тренери і не знають, що він грає в основі. Бо Бордо в другому дивізіоні і їм лінь дивитися гру чи статистику. Зате тащать Стдорчука. Бо на виду.
Ігнатенко треба як мамі Кревсуна - самому себе продвигати. Давати інтерв'ю українські пресі і казати, що ти готовий до збірної і чекаєш виклику. Тоді тренерський штаб може почне переглядати його матчі. Інколи своє місце треба вигризати.
Маму Кревсуна стібали за ті обурення в пресі. Але ось результат - він у збірній і забиває.
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-2
anacreon
От тому ти і не тренер національної збірної, Ващук. А ти безробітний колишній футболіст.
Чесно кажучи задрали вже всі ці мамкіни експерди. Що в Арсеналі всі колишні агкоголіки пукають після кожного матчу, поважно надуваючи щоки. Що у нас.
Таловєров йому не такий. Таловєров грає центрального захисника в клуб Ласк, який йде третій в чемпіонаті Австрії. Чемпіонаті, який сильніше в два рази українського чемпіонату. В клубі, який зіграв 6 матчів у єврокубках.
Кого брати додатковими захисниками? Динамівські чи дніпровські серця з дношного УПЛ, з клубів, які навіть у нижчні за рангом єврокубки не можуть пробитися?
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-3
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