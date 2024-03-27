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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 13:30 | Обновлено 27 марта 2024, 14:21
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Еще есть над чем работать»

Опытный тренер – о матче сборной Украины с командой Исландии

27 марта 2024, 13:30 | Обновлено 27 марта 2024, 14:21
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0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Еще есть над чем работать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, возглавляющий львовские «Карпаты», поделился впечатлениями от финала плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1).

Напомним, в полуфинале украинцы одолели сопротивление сборной Боснии и Герцеговины, победив также со счетом 2:1.

– Что изменилось в игре подопечных Реброва по сравнению с матчем в Зенице?

– Появилась скорость, как в маневрах на поле, так и в работе с мячом. Заслуга в этом, прежде всего, Виктора Цыганкова. Эффективно выполнял роль наконечника Роман Яремчук. И доверие со стороны тренерского штаба в его нынешней команде, Валенсии, пошло ему на пользу. Он снова уверен в своих силах, снова заточен на взятие ворот соперника. Яремчук - более разноплановый нападающий, чем Довбик, и это вчера помогало держать в напряжении оборону исландцев. И где-то можно только позавидовать Реброву, у которого есть из кого выбирать.

– Оба гола украинской сборной были где-то похожими...

– Они как раз стали следствием преимущества украинцев в скорости. Виктор Цыганков и Михаил Мудрик оказывались без опеки и завершали дело прицельными ударами. Это как раз тот случай, когда был максимально использован свой козырь.

– К сожалению, снова не удалось сохранить свои ворота нетронутыми...

– Это где-то беспокоит. Очень легко пропускаем. Были позиционные ошибки, не хватало подстраховки. Еще есть над чем работать.

– Когда исландцы вышли вперед, то не появилось опасения за итоговый результат?

– Нет, потому что в отличие от матча в Зенице игра была под нашим контролем. А преимущество в классе рано или поздно должно было принести весомые дивиденды. Так и произошло. Ребята - молодцы, завоевали такую нужную для Украины победу в это сложное время. Убежден, что ей радовались и наши мужественные воины, которые сейчас защищают Украину от российского агрессора. И еще следует отдать должное 12-му игроку - болельщикам, которые гнали украинскую сборную вперед. Поддержка была фантастической. Так совместными усилиями была добыта эта победа, убежден, не последняя в текущей европейской кампании.

Ранее Маркевич дал эксклюзивный комментарий Sport.ua по игре Украина - Исландия.

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Мирон Маркевич Евро-2024 Украина - Исландия сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу
Источник zbirna.com
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