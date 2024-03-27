Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Ребров не прогадал с заменами Зинченко и Довбика»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:49 | Обновлено 27 марта 2024, 12:26
4530
1

МАРКЕВИЧ: «Ребров не прогадал с заменами Зинченко и Довбика»

Бывший тренер сборной – о выходе украинцев на Евро-2024

27 марта 2024, 11:49 | Обновлено 27 марта 2024, 12:26
4530
1
МАРКЕВИЧ: «Ребров не прогадал с заменами Зинченко и Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в комментарии Sport.ua перед вчерашним стыковым матчем украинской и исландской сборных, в котором решалась судьба путевки на Евро-2024, предсказал появление в стартовом составе Виктора Цыганкова, Романа Яремчука, Руслана Малиновского. Авторитетный специалист выразил уверенность и в победе подопечных Сергея Реброва.

– Эти замены напрашивались после не совсем удачного поединка на прошлой неделе с боснийцами, – сказал Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua. – Радует, что у нас совпало понимание футбола с рулевым сборной Сергеем Ребровым. Он еще раз доказал, что не боится рисковать. В Зенице доверил место в старте дебютанту Владимиру Бражко, хотя многие эксперты считали, что сыграет ветеран Сергей Сидорчук, а вчера заменил, казалось, неприкасаемых Александра Зинченко и Артема Довбика. И не прогадал. В конце концов, очень важно, чтобы было из кого выбирать, это приятная для тренера головная боль.

А наши ребята - молодцы. Добыли такую желанную в это сложное для Украины время победу. Да, украинскую сборную считали фаворитом, но далеко не всегда сильнейшие берут верх, особенно в стыковых матчах. При неистовой поддержке болельщиков подопечные Сергея Реброва доказали, что они заслужили выступить в финальной части европейского футбольного форума.

Напомним, что голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» волевую победу над Исландией со счетом 2:1 в решающем матче за право играть в финальной части Евро-2024.

По теме:
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Войцех ЩЕНСНЫ: «Мне жалко валлийцев»
СМИ Исландии – о матче с Украиной: «Душераздирающий результат»
инсайд Евро-2024 Украина - Исландия сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Футбол | 26 марта 2024, 23:38 245
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию

Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу

Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Футбол | 27 марта 2024, 12:07 0
Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

26 марта состоялся финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года

ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 27.03.2024, 05:00
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
Футбол | 27.03.2024, 08:51
ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Футбол | 26.03.2024, 20:32
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Спасибо тренерскому штабу за победу, ждем с нетерпением финальной части чемпионата Европы, надеемся и верим. А Реброву хочу напомнить, что с понедельника, засучив рукава, надо начинать выполнять свои функциональные обязанности вице-президента УАФ, народ заждался перемен...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 86
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 13
Футбол
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 28
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем