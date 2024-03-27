МАРКЕВИЧ: «Ребров не прогадал с заменами Зинченко и Довбика»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в комментарии Sport.ua перед вчерашним стыковым матчем украинской и исландской сборных, в котором решалась судьба путевки на Евро-2024, предсказал появление в стартовом составе Виктора Цыганкова, Романа Яремчука, Руслана Малиновского. Авторитетный специалист выразил уверенность и в победе подопечных Сергея Реброва.

– Эти замены напрашивались после не совсем удачного поединка на прошлой неделе с боснийцами, – сказал Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua. – Радует, что у нас совпало понимание футбола с рулевым сборной Сергеем Ребровым. Он еще раз доказал, что не боится рисковать. В Зенице доверил место в старте дебютанту Владимиру Бражко, хотя многие эксперты считали, что сыграет ветеран Сергей Сидорчук, а вчера заменил, казалось, неприкасаемых Александра Зинченко и Артема Довбика. И не прогадал. В конце концов, очень важно, чтобы было из кого выбирать, это приятная для тренера головная боль.

А наши ребята - молодцы. Добыли такую желанную в это сложное для Украины время победу. Да, украинскую сборную считали фаворитом, но далеко не всегда сильнейшие берут верх, особенно в стыковых матчах. При неистовой поддержке болельщиков подопечные Сергея Реброва доказали, что они заслужили выступить в финальной части европейского футбольного форума.

Напомним, что голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» волевую победу над Исландией со счетом 2:1 в решающем матче за право играть в финальной части Евро-2024.