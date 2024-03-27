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  4. Беллингем похвалил 18-летнего Мейну: «Его ждет невероятное будущее»
Англия
27 марта 2024, 13:24 |
315
0

Беллингем похвалил 18-летнего Мейну: «Его ждет невероятное будущее»

Звезда «Реала» восхищен качествами юного футболиста

27 марта 2024, 13:24 |
315
0
Беллингем похвалил 18-летнего Мейну: «Его ждет невероятное будущее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем оценил дебют опорного хавбека «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну в национальной команде.

18-летний Мейну принял участие в игре с Бельгией (2:2), отыграв весь матч, и получил приз как лучший игрок своей команды.

«Мейну очень хорош. Я знаю, как может быть тяжело, когда на тебя оказывают серьезное давление. Но он определенно классный игрок.

Думаю, его ждет невероятное будущее в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, и в сборной Англии тоже», — цитирует Беллингема Sky Sports.

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Кобби Мейну сборная Англии по футболу Джуд Беллингем
Источник Goal.com
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