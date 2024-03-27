Беллингем похвалил 18-летнего Мейну: «Его ждет невероятное будущее»
Звезда «Реала» восхищен качествами юного футболиста
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем оценил дебют опорного хавбека «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну в национальной команде.
18-летний Мейну принял участие в игре с Бельгией (2:2), отыграв весь матч, и получил приз как лучший игрок своей команды.
«Мейну очень хорош. Я знаю, как может быть тяжело, когда на тебя оказывают серьезное давление. Но он определенно классный игрок.
Думаю, его ждет невероятное будущее в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, и в сборной Англии тоже», — цитирует Беллингема Sky Sports.
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