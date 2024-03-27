СМИ Исландии – о матче с Украиной: «Душераздирающий результат»

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве состоялся матч финала плей-офф отбора Евро-2024, в котором отношения выяснили сборные Украины и Исландии.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды, которая стала обладателем путевки в финальную часть чемпионата Европы.

«Мечты Исландии о Евро рухнули после поражения от Украины со счетом 2:1», – под таким заголовком вышел отчет о матче Украина – Исландия в издании Iceland Review.

Авторы материала утверждают, что игрокам исландской сборной пришлось играть во Вроцлаве в более напряженной обстановке, нежели это было в Будапеште, когда они в полуфинале плей-офф встречались с командой Израиля (4:1).

Также отмечено стремление до последнего футболистов сборной Исландии уйти от поражения в матче с украинцами.

«Вчера вечером во Вроцлаве был душераздирающий результат, особенно учитывая преимущество Исландии в первом тайме. Мечта о месте на чемпионате Европы этим летом провалилась», – говорится в резюме отчета.

Напомним, ранее в Исландии охарактеризовали поражение от Украины.