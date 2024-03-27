ШАРАН: «Сразу же после матча поздравил Реброва с успехом»

Один из самых опытных украинских тренеров Владимир Шаран был одним из многомиллионной армии зрителей, внимательно наблюдавших за ходом поединка финала плей-офф квалификации Евро-2024 Украина – Исландия.

Мнением о тяжелой победе украинцев и завоеванной путевке на Евро-2024 специалист поделился со Sport.ua.

– Эмоции переполняют. Честно говоря, я думал, что мы пройдем Исландию немного легче, – начинает разговор Шаран. – Не ожидал от соперника такой игры. Исландцы молодцы, здорово играли. Лучше, чем с Израилем на полуфинальной стадии квалификации. Даже несмотря на то, что выиграли тогда с крупным счетом 4:1, два мяча забив в концовке поединка. У израильтян тоже были моменты, даже вдесятером. Если бы они забили пенальти – и неизвестно, что было бы. Но если говорить об игре сборной Исландии с Украиной, то у островитян был хороший контроль мяча и, в целом, они выглядели довольно неплохо.

- Как бы оценили каждый из таймов, которые имели диаметрально разные итоги для нашей сборной?

– Первый тайм был равный. Территориальное преимущество у Украины было за счет контроля мяча, которым она владела больше. Конечно, это бросалось в глаза. Но контроль мяча – это еще не победа. А что касается моментов, то их у исландцев не было. Однако их игра понравилась, а мастерство Гудмундссона и решило ход поединка в первой его половине. Это прибавило и сил, и уверенности. А пропускать в таких матчах, да еще от соперника, который считается аутсайдером матча – это очень тяжело психологически, и это было видно по нашим ребятам. Хотя в первой половине встречи один хороший момент был у Миколенко, а еще Судаков наносил удар с острого угла.

В перерыве наш тренерский штаб внес коррективы и во втором тайме сборная Украины сыграла лучше. Гораздо лучше. Хотя волнения были. Особенно после того, как исландцы выбегали в контратаки. Взять хотя бы эпизод, предшествовавший голу Цыганкова. Мудрику, оказавшемуся на свободном пространстве, была адресована передача, тот переадресовал мяч поскользнувшемуся Яремчуку и сразу же пошла быстрая контратака на наши ворота. Исландцы большими силами, в пять-шесть человек, выбегали в атаку. Хорошо, что на подборе оказался Судаков, забравший мяч и отдавший длинную передачу на Цыганкова, который сравнял счет. Опять же было пространство – и Виктор, сместившись в центр, точно пробил левой.

Во втором тайме наша сборная превосходила соперника – и физически, и тактически. И это здорово.

- Многое изменилось в игре после того, как счет стал 1:1, не правда ли?

– Согласен. Классный гол Цыганкова был очень важен. Хотя на 78-й минуте после ошибки Забарного Гудмундссон мог решать ход поединка в другую сторону. Момент был очень опасен, так что всякое могло произойти. Исландец перехватил мяч, здорово сыграл индивидуально и нанес удар с правой ноги. К счастью для нас, мяч задел сетку с внешней стороны. Если бы он полетел на какой-нибудь десяток-другой сантиметров правее – и Лунин никак не спас бы. Что и говорить, этот момент во второй половине был едва ли не самым острым у наших ворот. Благо, через пять минут Украине удалось во второй раз отличиться голом. Наши ребята здорово разыграли, и мы стали свидетелями позиционной атаки, в которой Цыганков с правого фланга отдал пас на Судакова, тот переадресовал его на Мудрика, который показал отличное исполнение, пробив на технику (что для вратаря всегда неожиданно). Михаил без подготовки прицельно направил мяч низом в дальний угол. В этот момент в опорной зоне мы не увидели ни одного исландца, ведь они уже прижимались к своим воротам. Уверен, что на тот момент они думали лишь о том, как сохранить ничейный итог до дополнительного времени. Но мы победили и, слава Богу, попали на Евро-2024.

– В финальной части континентального первенства соперниками Украины в группе будут Румыния, Словакия и Бельгия. Какие ваши мысли о шансах нашей команды выйти в следующий этап?

– Могу сказать, что это будет очень интересный чемпионат Европы. Приятно, что среди сильнейших команд континента оказались и дружественные нам страны Польша и Грузия. Для грузин это особый успех, ведь до этого они никогда не пробивались в финальную стадию крупных соревнований. Что касается сборной Украины, то главным фаворитом в группе, конечно же, будут считаться бельгийцы. Если учитывать, что из группы в следующий раунд выходят две команды, шансы у нашей сборной есть, и немалые. Теперь тренерскому штабу Украины следует подумать об усилении.

– Вы уже поздравили своего бывшего партнера по киевскому «Динамо», а ныне коллегу по тренерскому ремеслу Сергея Реброва с успехом?

- Конечно! Поздравил его сразу же после завершения игры. Все мы видели, как напряжение матча сказывалось на нем. Волнения действительно были очень серьезные. Очень! И не только у Реброва, но и у всех болельщиков. Уснуть после поединка с Исландией было очень тяжело. Главное, что мы едем на чемпионат Европы. Наша национальная команда сделала неоценимый подарок всему украинскому народу, каждому воину ВСУ, которые защищают нашу страну от врага.

Ранее вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).