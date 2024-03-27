МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»
Украинский вингер поделился эмоциями после матча с Исландией
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).
«Эмоции непревзойденны, очень рад за всех наших болельщиков. Спасибо за ваш выбор, будем стараться и дальше радовать вас нашей игрой и результатами.
Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе. Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере», – сказал Михаил Мудрик.
Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
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