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  4. МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 12:18 |
1442
0

МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»

Украинский вингер поделился эмоциями после матча с Исландией

27 марта 2024, 12:18 |
1442
0
МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).

«Эмоции непревзойденны, очень рад за всех наших болельщиков. Спасибо за ваш выбор, будем стараться и дальше радовать вас нашей игрой и результатами.

Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе. Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере», – сказал Михаил Мудрик.

Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Михаил Мудрик
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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