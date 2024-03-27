МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).

«Эмоции непревзойденны, очень рад за всех наших болельщиков. Спасибо за ваш выбор, будем стараться и дальше радовать вас нашей игрой и результатами.

Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе. Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере», – сказал Михаил Мудрик.

Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.