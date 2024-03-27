Войцех ЩЕНСНЫ: «Мне жалко валлийцев»

Вратарь сборной Польши и туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал победу над Уэльсом (0:0, 5:4 по пенальти), обеспечившую команде выход в финальную часть Евро-2024:

«Это приятно для вратаря: это то, о чем ты мечтаешь, так что это хорошо для меня. Мы довольны и чувствуем облегчение. В конце мы были под определенным давлением, но когда дело доходит до серии пенальти, это лотерея. Мне действительно жаль валлийцев, они провели очень хорошую и добротную игру.

Мы должны были спокойно пройти групповой этап отбора. Мы этого не сделали, но сегодня мы выполнили свою работу. Это очень важно, потому что я, возможно, завершил бы свою международную карьеру сегодня, если бы мы проиграли. Поэтому было определенное давление. Я уже играл в нескольких финальных турнирах Евро раньше, и это всегда приятное событие».

Благодаря этой победе сборная Польши стала последним участником Евро-2024, где в группе А сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией.