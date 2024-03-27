Чемпионат Европы27 марта 2024, 12:50 | Обновлено 27 марта 2024, 13:11
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Исландцы дали оценку тому, что с ними сделала Украина во Вроцлаве
Скандинавы хотели получить иные эмоции
27 марта 2024, 12:50 | Обновлено 27 марта 2024, 13:11
2180
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Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве (Польша) состоялся матч финала плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Исландии.
Со счетом 2:1 в поединке победили украинцы и стали обладателями путевки на Евро-2024.
«Разбитое сердце во Вроцлаве», – под таким слоганом Федерация футбола Исландии в своем фейсбуке опубликовала фотоотчет о матче в Польше.
Ранее сообщалось, что в Исландии охарактеризовали поражение от Украины.
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