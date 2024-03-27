Исландцы дали оценку тому, что с ними сделала Украина во Вроцлаве

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве (Польша) состоялся матч финала плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Исландии.

Со счетом 2:1 в поединке победили украинцы и стали обладателями путевки на Евро-2024.

«Разбитое сердце во Вроцлаве», – под таким слоганом Федерация футбола Исландии в своем фейсбуке опубликовала фотоотчет о матче в Польше.

Ранее сообщалось, что в Исландии охарактеризовали поражение от Украины.