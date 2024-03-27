Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Йон Дагур Торстейнссон отметил игру Андрея Лунина
Хавбек сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон высоко оценил игру вратаря Андрея Лунина в матче отбора на Евро-2024 Украина – Исландия (2:1).
«Это самое болезненное поражение в моей карьере. Первый гол многое изменил, но мы оставались в игре и после того, как украинцы сравняли, однако когда они забили во второй раз – это все изменило.
Я просматривал моменты матча. Андрей Лунин будто прочитал меня полностью, он всегда был рядом», – рассказал Торстейнссон.
Ранее главный тренер сборной Исландии прокомментировал матч против Украины.
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