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Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 13:24 |
7092
0

Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил

Йон Дагур Торстейнссон отметил игру Андрея Лунина

27 марта 2024, 13:24 |
7092
0
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Хавбек сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон высоко оценил игру вратаря Андрея Лунина в матче отбора на Евро-2024 Украина – Исландия (2:1).

«Это самое болезненное поражение в моей карьере. Первый гол многое изменил, но мы оставались в игре и после того, как украинцы сравняли, однако когда они забили во второй раз – это все изменило.

Я просматривал моменты матча. Андрей Лунин будто прочитал меня полностью, он всегда был рядом», – рассказал Торстейнссон.

Ранее главный тренер сборной Исландии прокомментировал матч против Украины.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Андрей Лунин Украина - Исландия
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