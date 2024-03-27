В Баварии не рассматривают вариант с возвращением Нагельсманна
Специалист был уволен из клуба в марте прошлого года
Мюнхенская «Бавария», которая по окончании сезона останется без главного тренера, не рассматривает возможность возвращения в клуб нынешнего наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна.
Как сообщил журналист Кристиан Фальк в подкасте Bayern Insider, несмотря на возможное желание специалиста, его имя даже не рассматривалось руководством мюнхенцев в контексте возможных кандидатов.
Напомним, Нагельсманн был уволен из «Баварии» в марте прошлого года, когда мюнхенцы отставали от дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге, а в сентябре специалист возглавил сборную Германии.
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