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Германия
27 марта 2024, 12:46 | Обновлено 27 марта 2024, 13:22
99
1

В Баварии не рассматривают вариант с возвращением Нагельсманна

Специалист был уволен из клуба в марте прошлого года

27 марта 2024, 12:46 | Обновлено 27 марта 2024, 13:22
99
1
В Баварии не рассматривают вариант с возвращением Нагельсманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Мюнхенская «Бавария», которая по окончании сезона останется без главного тренера, не рассматривает возможность возвращения в клуб нынешнего наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк в подкасте Bayern Insider, несмотря на возможное желание специалиста, его имя даже не рассматривалось руководством мюнхенцев в контексте возможных кандидатов.

Напомним, Нагельсманн был уволен из «Баварии» в марте прошлого года, когда мюнхенцы отставали от дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге, а в сентябре специалист возглавил сборную Германии.

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Юлиан Нагельсманн Бавария сборная Германии по футболу назначение тренера
Источник Bayern Insider
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Виктор Войцеховский
Я думаю он не рассматривает такой вариант скорее
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