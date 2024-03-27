В Баварии не рассматривают вариант с возвращением Нагельсманна

Мюнхенская «Бавария», которая по окончании сезона останется без главного тренера, не рассматривает возможность возвращения в клуб нынешнего наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк в подкасте Bayern Insider, несмотря на возможное желание специалиста, его имя даже не рассматривалось руководством мюнхенцев в контексте возможных кандидатов.

Напомним, Нагельсманн был уволен из «Баварии» в марте прошлого года, когда мюнхенцы отставали от дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге, а в сентябре специалист возглавил сборную Германии.