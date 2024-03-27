Матвиенко стал 31-м капитаном в истории сборной Украины
И 10-м, который дебютировал в официальном матче
Николай Матвиенко. Он стал 31-м капитаном в истории нашей национальной дружины, в том числе 10-м кто дебютировал в этом статусе в официальном матче. Между тем Матвиенко – 7-й капитан сборной из «Шахтера».
Причем отпраздновать викторией капитанскую премьеру ранее удалось только двум его одноклубникам – Вячеславу Шевчуку в мае 2016 года в товарищеском поединке с Румынией (4:3) и Андрею Пятову в июне 2017-го в матче отборочного турнира чемпионата мира с Финляндией (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, дебютировавшие в качестве капитана сборной Украины в официальных матчах
|
Дата
|
Ранг
|
Капитан
|
Соперник
|
Счет
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Игорь ПЕТРОВ
|
Литва (д)
|
0:2
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
Эстония (д)
|
3:0
|
11.06.1995
|
ЧЕ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Хорватия (д)
|
1:0
|
30.03.2005
|
ЧМ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Дания (д)
|
1:0
|
10.09.2013
|
ЧМ
|
Александр КУЧЕР
|
Англия (д)
|
0:0
|
14.11.2015
|
ЧЕ
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Словения (д)
|
2:0
|
11.06.2017
|
ЧМ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Финляндия (г)
|
2:1
|
24.03.2021
|
ЧМ
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Франция (г)
|
1:1
|
08.06.2022
|
ЛН
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Ирландия (г)
|
1:0
|
26.03.2024
|
ЧЕ
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Исландия (д)
|
2:1
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.
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