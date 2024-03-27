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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 12:02 | Обновлено 27 марта 2024, 12:14
194
0

Матвиенко стал 31-м капитаном в истории сборной Украины

И 10-м, который дебютировал в официальном матче

27 марта 2024, 12:02 | Обновлено 27 марта 2024, 12:14
194
0
Матвиенко стал 31-м капитаном в истории сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Николай Матвиенко. Он стал 31-м капитаном в истории нашей национальной дружины, в том числе 10-м кто дебютировал в этом статусе в официальном матче. Между тем Матвиенко – 7-й капитан сборной из «Шахтера».

Причем отпраздновать викторией капитанскую премьеру ранее удалось только двум его одноклубникам – Вячеславу Шевчуку в мае 2016 года в товарищеском поединке с Румынией (4:3) и Андрею Пятову в июне 2017-го в матче отборочного турнира чемпионата мира с Финляндией (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, дебютировавшие в качестве капитана сборной Украины в официальных матчах

Дата

Ранг

Капитан

Соперник

Счет

07.09.1994

ЧЕ

Игорь ПЕТРОВ

Литва (д)

0:2

13.11.1994

ЧЕ

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Эстония (д)

3:0

11.06.1995

ЧЕ

Юрий МАКСИМОВ

Хорватия (д)

1:0

30.03.2005

ЧМ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Дания (д)

1:0

10.09.2013

ЧМ

Александр КУЧЕР

Англия (д)

0:0

14.11.2015

ЧЕ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Словения (д)

2:0

11.06.2017

ЧМ

Андрей ПЯТОВ

Финляндия (г)

2:1

24.03.2021

ЧМ

Александр ЗИНЧЕНКО

Франция (г)

1:1

08.06.2022

ЛН

Сергей СИДОРЧУК

Ирландия (г)

1:0

26.03.2024

ЧЕ

Николай МАТВИЕНКО

Исландия (д)

2:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.

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Источник Sport.ua
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