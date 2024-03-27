Матвиенко стал 31-м капитаном в истории сборной Украины

Николай Матвиенко. Он стал 31-м капитаном в истории нашей национальной дружины, в том числе 10-м кто дебютировал в этом статусе в официальном матче. Между тем Матвиенко – 7-й капитан сборной из «Шахтера».

Причем отпраздновать викторией капитанскую премьеру ранее удалось только двум его одноклубникам – Вячеславу Шевчуку в мае 2016 года в товарищеском поединке с Румынией (4:3) и Андрею Пятову в июне 2017-го в матче отборочного турнира чемпионата мира с Финляндией (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, дебютировавшие в качестве капитана сборной Украины в официальных матчах

Дата Ранг Капитан Соперник Счет 07.09.1994 ЧЕ Игорь ПЕТРОВ Литва (д) 0:2 13.11.1994 ЧЕ Геннадий ЛИТОВЧЕНКО Эстония (д) 3:0 11.06.1995 ЧЕ Юрий МАКСИМОВ Хорватия (д) 1:0 30.03.2005 ЧМ Александр ШОВКОВСКИЙ Дания (д) 1:0 10.09.2013 ЧМ Александр КУЧЕР Англия (д) 0:0 14.11.2015 ЧЕ Евгений КОНОПЛЯНКА Словения (д) 2:0 11.06.2017 ЧМ Андрей ПЯТОВ Финляндия (г) 2:1 24.03.2021 ЧМ Александр ЗИНЧЕНКО Франция (г) 1:1 08.06.2022 ЛН Сергей СИДОРЧУК Ирландия (г) 1:0 26.03.2024 ЧЕ Николай МАТВИЕНКО Исландия (д) 2:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.