Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин поздравил партнеров по сборной с выходом на Евро
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 12:15 | Обновлено 27 марта 2024, 12:23
509
0

Трубин поздравил партнеров по сборной с выходом на Евро

Вратарь сборной Украины – о победе над Исландией

27 марта 2024, 12:15 | Обновлено 27 марта 2024, 12:23
509
0
Трубин поздравил партнеров по сборной с выходом на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве (Польша) состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024, в котором сборная Украины добилась волевой победы над командой Исландии (2:1) и завоевала путевку в финальную часть континентального турнира.

Голкипер украинской команды Анатолий Трубин по итогам игры обратился с поздравлением к партнерам по сборной, разместив в сторис инстаграм командное фото из раздевалки.

«С победой», – подписал фото 22-летний Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской «Бенфики» из Лиссабона.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич дал оценку игре Украина – Исландия.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Еще есть над чем работать»
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Войцех ЩЕНСНЫ: «Мне жалко валлийцев»
Анатолий Трубин Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 27 марта 2024, 08:18 4
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024

«Желто-синие» начнут выступление на турнире 17 июня

ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Футбол | 26 марта 2024, 23:29 8
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте

Сине-желтые ведут в счете в матче отбора к Евро-2024 с Исландией во Вроцлаве

Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Футбол | 26.03.2024, 20:32
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Футбол | 27.03.2024, 06:10
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»
Футбол | 27.03.2024, 12:18
МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»
МУДРИК: «Мой гол? На данный момент – один из важнейших в моей карьере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 13
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 249
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
26.03.2024, 07:30 7
Теннис
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем