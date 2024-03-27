Трубин поздравил партнеров по сборной с выходом на Евро

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве (Польша) состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024, в котором сборная Украины добилась волевой победы над командой Исландии (2:1) и завоевала путевку в финальную часть континентального турнира.

Голкипер украинской команды Анатолий Трубин по итогам игры обратился с поздравлением к партнерам по сборной, разместив в сторис инстаграм командное фото из раздевалки.

«С победой», – подписал фото 22-летний Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской «Бенфики» из Лиссабона.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич дал оценку игре Украина – Исландия.