Трубин поздравил партнеров по сборной с выходом на Евро
Вратарь сборной Украины – о победе над Исландией
Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве (Польша) состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024, в котором сборная Украины добилась волевой победы над командой Исландии (2:1) и завоевала путевку в финальную часть континентального турнира.
Голкипер украинской команды Анатолий Трубин по итогам игры обратился с поздравлением к партнерам по сборной, разместив в сторис инстаграм командное фото из раздевалки.
«С победой», – подписал фото 22-летний Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской «Бенфики» из Лиссабона.
Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич дал оценку игре Украина – Исландия.
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