Защитник сборной Исландии: «Цыганкова было сложно остановить»

Защитник Исландии Гудмундур Тораринссон, который на своем фланге противостоял Виктору Цыганкову в поединке за право выхода в финальную часть Евро-2024, поделился своими впечатлениями от матча.

«Мы хорошо контролировали матч, сложно делать лучше, чем мы это делали. У нас очень хорошая команда. В первом тайме мы делали все правильно, но потом они забили свой гол, собрались, установили контроль над игрой, и забили снова.

Первый гол Украины? Я пытался притормозить Цыганкова, и надеялся, что остальная защита мне поможет. Его было сложно остановить. Надо пересмотреть этот эпизод», – приводит слова Тораринссона dv.is.

Напомним, на 54-й минуте вингер «Жироны» сравнял счет в матче, а затем отдал предголевой пас перед штрафной площадкой соперника на Судакова, который ассистировал Мудрику.