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Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 12:21 |
1946
2

Защитник сборной Исландии: «Цыганкова было сложно остановить»

Виктор сравнял счет и отдал предголевой пас перед победным взятием ворот

27 марта 2024, 12:21 |
1946
2
Защитник сборной Исландии: «Цыганкова было сложно остановить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Исландии Гудмундур Тораринссон, который на своем фланге противостоял Виктору Цыганкову в поединке за право выхода в финальную часть Евро-2024, поделился своими впечатлениями от матча.

«Мы хорошо контролировали матч, сложно делать лучше, чем мы это делали. У нас очень хорошая команда. В первом тайме мы делали все правильно, но потом они забили свой гол, собрались, установили контроль над игрой, и забили снова.

Первый гол Украины? Я пытался притормозить Цыганкова, и надеялся, что остальная защита мне поможет. Его было сложно остановить. Надо пересмотреть этот эпизод», – приводит слова Тораринссона dv.is.

Напомним, на 54-й минуте вингер «Жироны» сравнял счет в матче, а затем отдал предголевой пас перед штрафной площадкой соперника на Судакова, который ассистировал Мудрику.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник DV
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Комментарии 2
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antt
Не легко було Циганкову влучити в ворота перш за все. Обійшов одного, потім іншого, потім ще одного. І це після такого пробігу з м'ячем, а перед тим без мяча, по правому флангу. Не будь цього гола, як і гола Яремчука, дуже невідомий був би результат наших плей-оф. І гравець Ісландії говорить про гру до гола Циганкова, так як тренер боснійців про перші 85 хвилин гри з ними.
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+1
Harun Bakircioğlu
Это нормально. Если в команде нет игроков, способных взять на себя ответственность и потащить за собой, то и на Евро делать нечего. Повезло нам? Возможно. Но я склоняюсь у другому варианту - наши едва ли не впервые в истории сами хотели поехать на Евро, поэтому силой воли переламывали ход игры, потому как в былые отборы всегда казалось, что их кто-то заставляет играть, а они с радостью провели бы июнь в отпусках.
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0
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