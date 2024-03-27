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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 12:03 | Обновлено 27 марта 2024, 12:07
277
0

Нагельсманн высказался о составе Германии на Евро-2024

Бундестим ждет домашний топ-турнир

27 марта 2024, 12:03 | Обновлено 27 марта 2024, 12:07
277
0
Нагельсманн высказался о составе Германии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился планами относительно формирования состава команды на финальную часть чемпионата Европы 2024, которая будет для немцев домашней.

«Если все будут в форме, то летом мы не будем заниматься большими изменениями в составе. Ни 10, ни пять изменений не планируется. Может быть, всего один-два игрока. Те, кого сейчас с нами нет, должны быть лучше тех, кто есть», – рассказал Нагельсманн.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее в Германии определились с основным голкипером на домашнее Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн
Источник Twitter
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