Нагельсманн высказался о составе Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился планами относительно формирования состава команды на финальную часть чемпионата Европы 2024, которая будет для немцев домашней.

«Если все будут в форме, то летом мы не будем заниматься большими изменениями в составе. Ни 10, ни пять изменений не планируется. Может быть, всего один-два игрока. Те, кого сейчас с нами нет, должны быть лучше тех, кто есть», – рассказал Нагельсманн.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее в Германии определились с основным голкипером на домашнее Евро-2024.