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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:25 | Обновлено 27 марта 2024, 11:30
223
0

Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины

Хавбек «Жироны» забил 12-й мяч за сборную Украины, в том числе 8-й – в официальных турнирах

27 марта 2024, 11:25 | Обновлено 27 марта 2024, 11:30
223
0
Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Исландией (2:1) Виктор Цыганков забил 12-й мяч за сборную Украины, в том числе 8-й – в официальных турнирах. По первому показателю Виктор теперь делит 7-ю строчку в бомбардирской табели о рангах с Сергеем Назаренко, по второму – 6-ю с Артемом Довбиком.

6 раз Цыганков поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, 4 – в товарищеских встречах и 2 – в Лиге наций. 7 мячей он забил, будучи игроком «Динамо» и 5 – испанской «Жироны». К слову, более половины голов Виктора становились решающими для нашей команды: 5 раз победными и 2 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров сборной Украины в официальных турнирах

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

40

28

12

-

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

28

16

10

2

3.

Роман ЯРЕМЧУК

12

4

7

1

4.

Евгений КОНОПЛЯНКА

10

4

4

2

5.

Сергей РЕБРОВ

9

4

5

-

6.

Артем ДОВБИК

8

2

3

3

Виктор ЦЫГАНКОВ

8

-

6

2

8.

Олег ГУСЕВ

7

3

4

-

Андрей ГУСИН

7

4

3

-

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

7

5

2

-

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.

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Источник Sport.ua
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