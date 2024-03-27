Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины

В матче с Исландией (2:1) Виктор Цыганков забил 12-й мяч за сборную Украины, в том числе 8-й – в официальных турнирах. По первому показателю Виктор теперь делит 7-ю строчку в бомбардирской табели о рангах с Сергеем Назаренко, по второму – 6-ю с Артемом Довбиком.

6 раз Цыганков поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, 4 – в товарищеских встречах и 2 – в Лиге наций. 7 мячей он забил, будучи игроком «Динамо» и 5 – испанской «Жироны». К слову, более половины голов Виктора становились решающими для нашей команды: 5 раз победными и 2 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров сборной Украины в официальных турнирах

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 40 28 12 - 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 28 16 10 2 3. Роман ЯРЕМЧУК 12 4 7 1 4. Евгений КОНОПЛЯНКА 10 4 4 2 5. Сергей РЕБРОВ 9 4 5 - 6. Артем ДОВБИК 8 2 3 3 Виктор ЦЫГАНКОВ 8 - 6 2 8. Олег ГУСЕВ 7 3 4 - Андрей ГУСИН 7 4 3 - Евгений СЕЛЕЗНЕВ 7 5 2 -

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.