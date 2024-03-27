Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины
Хавбек «Жироны» забил 12-й мяч за сборную Украины, в том числе 8-й – в официальных турнирах
В матче с Исландией (2:1) Виктор Цыганков забил 12-й мяч за сборную Украины, в том числе 8-й – в официальных турнирах. По первому показателю Виктор теперь делит 7-ю строчку в бомбардирской табели о рангах с Сергеем Назаренко, по второму – 6-ю с Артемом Довбиком.
6 раз Цыганков поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, 4 – в товарищеских встречах и 2 – в Лиге наций. 7 мячей он забил, будучи игроком «Динамо» и 5 – испанской «Жироны». К слову, более половины голов Виктора становились решающими для нашей команды: 5 раз победными и 2 – ничейными.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 бомбардиров сборной Украины в официальных турнирах
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
40
|
28
|
12
|
-
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
28
|
16
|
10
|
2
|
3.
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
12
|
4
|
7
|
1
|
4.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
10
|
4
|
4
|
2
|
5.
|
Сергей РЕБРОВ
|
9
|
4
|
5
|
-
|
6.
|
Артем ДОВБИК
|
8
|
2
|
3
|
3
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
8
|
-
|
6
|
2
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
7
|
3
|
4
|
-
|
|
Андрей ГУСИН
|
7
|
4
|
3
|
-
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
7
|
5
|
2
|
-
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.
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