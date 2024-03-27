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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:23 | Обновлено 27 марта 2024, 11:56
658
0

Они! Это! Сделали!

Валерий Василенко – о выходе сборной Украины на Евро-2024

27 марта 2024, 11:23 | Обновлено 27 марта 2024, 11:56
658
0
Они! Это! Сделали!
Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу после жеребьевки плей-офф Евро-2024 Sport.ua, анонсируя будущие стыковые матчи нашей национальной команды - против сборной БиГ и победителя пары Израиль – Исландия – написал следующее: «Если не побеждать этих соперников, то на Евро делать нечего».

С тех пор ситуация в глобальном плане не изменилась. Сборная Украины выглядела фаворитом и в полуфинале, и в финале. На мой взгляд, фаворитом явным.

Однако со времени жеребьевки изменилась локальная ситуация. И наш первый соперник, и наш второй оппонент сильно прибавили с момента проведения отборочного турнира на ЧЕ. А вот о прогрессе нашей национальной команды говорить в силу разных причин не приходится.

Getty Images/Global Images Ukraine

Повторюсь в последний раз: оба наших конкурента за выход в финальную часть чемпионата Европы играли в одной отборочной группе. И играли неважно. Мягко говоря. Они изначально не боролись за две первые позиции в группе. Не боролись и за третье место, которое занял Люксембург.

В балканской сборной по ходу отбора поменялись три главных тренера, в скандинавской – два. Наряду с Лихтенштейном, БиГ и Исландия были аутсайдерами своей группы. В то время как сборная Украины практически на равных боролась в своем отборе – в одной группе с чемпионами и вице-чемпионами Европы.

Казалось, что ключевым определением для нашей команды на протяжении отборочного турнира будет эпитет стабилизация. Стабилизировалась игра. Состав. Тренерская рука. В нашей национальной команды в кои то веки появился, прорезался класс. Появилась возможность маневра. Появился выбор. И кадровый, и тактический.

На этом фоне и боснийцы, и оба возможные соперника по финалу выглядели менее предпочтительнее.

Но футбол тем и хорош, что ярлыки в нем не играют. И что любой заправский андердог, имея время, а главное мечту, может настроиться на главный матч года.

Саво Милошевич и Оге Харейде сделали все от них зависящее, дабы как можно лучше подготовить своих подопечных к поединкам против прописного фаворита.

Босния и Герцеговина в игре против Украины выдала свой лучший матч за последний год. Отлично подобранная тактика – с тремя центрбеками, мотивация и терпение – набор этих нехитрых инструментов заставил посмотреть на происходящее под иным углом. Сборная Украины оказалась в некомфортной для себя среде. Сборная Украины оказалась достаточно громоздкой, уязвимой. Понадобилось много времени, чтобы оклематься, прийти в себя и перестроиться.

По игре в Зенице было отчетливо видно, что в плане общекомандного класса, техники и даже движения наша команда заметно превосходит незамысловатого оппонента, переживающего болезненную смену поколений. Но мы ведь знаем, что в футбол играют не памятники. А люди. Люди, которые или способны на нечто, выходящее за привычные рамки, или не способные.

Getty Images/Global Images Ukraine

Наши люди оказались способными на это нечто.

Еще в отборочном турнире наша команда продемонстрировала незаурядное умение вырывать победы, по ходу проигрывая. Так было в матче против Мальты. Так было и в незабываемом выездном поединке против Северной Македонии. Так случилось и в матче против Боснии и Герцеговины. Так случилось и в игре против Исландии.

Мне кажется, что теперь к уже имеющемся добродетелям нашей главной команды страны добавилась еще одна. Как по мне, наиболее важная: воля к победе. Она, эта добродетель, сейчас, в данный исторический момент, просто не могла не добавиться. Украина борется на фронте с преобладающими силами агрессора. Борется в условиях, в которых многие бы уже сложили оружие.

Украина футбольная не должна и не может отставать в этом аспекте. И я очень хочу верить, что именно в этом аспекте она уже никогда не будет отставать. Уже никогда не будет уступать соперникам в мотивации. В характере, настрое. И воли к победе.

В матче против Исландии, как и в предыдущем поединке, мы тоже долго запрягали. Тоже долгое время игра проходила не по нашему сценарию. Хотя, как и в матче против БиГ, общекомандный класс «сине-желтых» был выше. Но то ли скользкий газон сказался, то ли феноменальная техника Гудмундссона, то ли наставления старины Харейде – и этот наш более высокий класс оказался нивелированным.

Пришлось задействовать иные опции. Иные резервы. И это очень круто, что они нашлись.

Getty Images/Global Images Ukraine

И это очень здорово, что сборная Украины пробилась на Евро-2024 именно в таком – волевом стиле.

Эту сборную и ее тренера можно и нужно критиковать. Потому что поводов для критики действительно хватает. Порой эти поводы сборная дает нам сама. Как и ее тренер.

Но, в то же время, эту сборную Украины обязательно нужно похвалить. За стремление к мечте.

А еще ее нужно уважать.

Так как она достойна своей страны.

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Евро-2024 эксклюзив статьи сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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