Матвиенко отреагировал на первый матч в сборной Украины в качестве капитана

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал этот поединок в своих социальных сетях. Напомним, Матвиенко впервые вышел на матч с капитанской повязкой сборной Украины и стал 30-м капитаном в истории национальной команды.

«Большая честь быть капитаном в таком важнейшем матче», – написал Матвиенко в инстаграме.