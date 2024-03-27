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Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 11:36 | Обновлено 27 марта 2024, 11:54
389
0

Матвиенко отреагировал на первый матч в сборной Украины в качестве капитана

Защитник «Шахтера» стал 30-м капитаном в истории национальной команды

27 марта 2024, 11:36 | Обновлено 27 марта 2024, 11:54
389
0
Матвиенко отреагировал на первый матч в сборной Украины в качестве капитана
УАФ. Николай Матвиенко

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал этот поединок в своих социальных сетях. Напомним, Матвиенко впервые вышел на матч с капитанской повязкой сборной Украины и стал 30-м капитаном в истории национальной команды.

«Большая честь быть капитаном в таком важнейшем матче», – написал Матвиенко в инстаграме.

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Николай Матвиенко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Sport.ua
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