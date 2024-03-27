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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:09 | Обновлено 27 марта 2024, 11:17
420
1

Поединок с Исландией стал юбилейным для Зинченко

Хавбек «Арсенала» провел 60-й матч за национальную дружину

27 марта 2024, 11:09 | Обновлено 27 марта 2024, 11:17
420
1
Поединок с Исландией стал юбилейным для Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Поединок с Исландией (2:1) стал юбилейным для Александр Зинченко, который провел 60-й матч в рядах главной команды страны. Он стал четвертым украинским легионером достигшим этого рубежа.

В 41-й игре Александр представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 8 – лондонский «Арсенал», в 6 – российскую «Уфу», в 5 – нидерландский ПСВ. 24 раза Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 14 – в товарищеских встречах, 13 – в чемпионатах мира и 9 – в Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, 8 – Александр Петраков, 7 – Сергей Ребров, 6 – Михаил Фоменко и 1 – Руслан Ротань.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины

Игрок

Клубы

Матчи

Анатолий ТИМОЩУК

Зенит (34), Бавария (41), Кайрат (4)

79

Андрей ВОРОНИН

Майнц (10), Кельн (4), Байер (29),

74

Ливерпуль (12), Герта (6), Динамо М (13)

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан (53), Челси (16)

69

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа (6), ПСВ (5), Манчестер Сити (41)

60

Арсенал (8)

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Генк (19), Аталанта (29), Марсель (4),

56

Дженоа (4)

Роман ЯРЕМЧУК

Гент (29), Бенфика (10), Брюгге (4),

48

Валенсия (5)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Боруссия Д (7), Вест Хэм (32), Аль-Айн (6)

45

Евгений КОНОПЛЯНКА

Севилья (11), Шальке (26), Краковия (1)

38

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

36

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм (18), Фенербахче (11)

29

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цифры и факты Александр Зинченко Украина - Исландия сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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a.fedorenko1953
УА , прокінтися та опохмелитеся, Всі досягненя тім....сучка анульвано. Досить гудіти.
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