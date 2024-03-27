Поединок с Исландией стал юбилейным для Зинченко

Поединок с Исландией (2:1) стал юбилейным для Александр Зинченко, который провел 60-й матч в рядах главной команды страны. Он стал четвертым украинским легионером достигшим этого рубежа.

В 41-й игре Александр представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 8 – лондонский «Арсенал», в 6 – российскую «Уфу», в 5 – нидерландский ПСВ. 24 раза Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 14 – в товарищеских встречах, 13 – в чемпионатах мира и 9 – в Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, 8 – Александр Петраков, 7 – Сергей Ребров, 6 – Михаил Фоменко и 1 – Руслан Ротань.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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