Чемпионат Европы27 марта 2024, 11:11 | Обновлено 27 марта 2024, 11:20
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Судаков оценил выход сборной Украины на Евро-2024
Полузащитник – о победе над Исландией
27 марта 2024, 11:11 | Обновлено 27 марта 2024, 11:20
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Игрок сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от победы «сине-желтых» над Исландией (2:1) в финале плей-офф отбора Евро-2024.
«Создали историю! Очень счастлив и горжусь выходом на чемпионат Европы! Посвящаю эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наших людей.
С нетерпением жду возможности представить нашу страну в Германии. Евро-2024, мы идем!» – написал Судаков в твиттере.
Ранее в УЕФА оценили победу Украины над Исландией.
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