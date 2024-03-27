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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:11 | Обновлено 27 марта 2024, 11:20
725
0

Судаков оценил выход сборной Украины на Евро-2024

Полузащитник – о победе над Исландией

27 марта 2024, 11:11 | Обновлено 27 марта 2024, 11:20
725
0
Судаков оценил выход сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Игрок сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от победы «сине-желтых» над Исландией (2:1) в финале плей-офф отбора Евро-2024.

«Создали историю! Очень счастлив и горжусь выходом на чемпионат Европы! Посвящаю эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наших людей.

С нетерпением жду возможности представить нашу страну в Германии. Евро-2024, мы идем!» – написал Судаков в твиттере.

Ранее в УЕФА оценили победу Украины над Исландией.

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Георгий Судаков Евро-2024 Украина - Исландия сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу
Источник Twitter
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