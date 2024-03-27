Судаков оценил выход сборной Украины на Евро-2024

Игрок сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от победы «сине-желтых» над Исландией (2:1) в финале плей-офф отбора Евро-2024.

«Создали историю! Очень счастлив и горжусь выходом на чемпионат Европы! Посвящаю эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наших людей.

С нетерпением жду возможности представить нашу страну в Германии. Евро-2024, мы идем!» – написал Судаков в твиттере.

Ранее в УЕФА оценили победу Украины над Исландией.