Юбилей тренера украинцы отметили победой
Сергей Ребров провел 10-й матч во главе сборной Украины
Сергей Ребров провел 10-й матч на посту главного тренера сборной Украины. Он стал 10-м наставником нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. Под руководством Реброва украинцы одержали 6 побед, 3 встречи завершили вничью и лишь одну проиграли, (мячи 18-11), набрав 70% условных очков. Более высокий показатель среди тренеров, входящих в топ-10, имеет только Михаил Фоменко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, проведшие не менее 10 матчей во главе сборной Украины
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Олег БЛОХИН
|
64
|
28
|
17
|
19
|
92-68
|
101
|
52,6
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
51
|
25
|
13
|
13
|
71-59
|
88
|
57,5
|
Михаил ФОМЕНКО
|
37
|
24
|
6
|
7
|
67-22
|
78
|
70,3
|
Йожеф САБО
|
34
|
16
|
12
|
6
|
47-26
|
60
|
58,8
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
21
|
12
|
5
|
4
|
31-16
|
41
|
65,1
|
Леонид БУРЯК
|
19
|
5
|
6
|
8
|
18-23
|
21
|
36,8
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
18
|
6
|
7
|
5
|
20-20
|
25
|
46,3
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
15
|
6
|
7
|
2
|
23-13
|
25
|
55,6
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
11
|
4
|
3
|
4
|
13-14
|
15
|
45,5
|
Сергей РЕБРОВ
|
10
|
6
|
3
|
1
|
18-11
|
21
|
70,0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наивысший балл получил Георгий Судаков, отличившийся двумя ассистами
Сине-желтые ведут в счете в матче отбора к Евро-2024 с Исландией во Вроцлаве