Юбилей тренера украинцы отметили победой

Сергей Ребров провел 10-й матч на посту главного тренера сборной Украины. Он стал 10-м наставником нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. Под руководством Реброва украинцы одержали 6 побед, 3 встречи завершили вничью и лишь одну проиграли, (мячи 18-11), набрав 70% условных очков. Более высокий показатель среди тренеров, входящих в топ-10, имеет только Михаил Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, проведшие не менее 10 матчей во главе сборной Украины