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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:01 | Обновлено 27 марта 2024, 11:07
516
0

Юбилей тренера украинцы отметили победой

Сергей Ребров провел 10-й матч во главе сборной Украины

27 марта 2024, 11:01 | Обновлено 27 марта 2024, 11:07
516
0
Юбилей тренера украинцы отметили победой
Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Ребров провел 10-й матч на посту главного тренера сборной Украины. Он стал 10-м наставником нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. Под руководством Реброва украинцы одержали 6 побед, 3 встречи завершили вничью и лишь одну проиграли, (мячи 18-11), набрав 70% условных очков. Более высокий показатель среди тренеров, входящих в топ-10, имеет только Михаил Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, проведшие не менее 10 матчей во главе сборной Украины

Тренер

И

В

Н

П

М

О

%

Олег БЛОХИН

64

28

17

19

92-68

101

52,6

Андрей ШЕВЧЕНКО

51

25

13

13

71-59

88

57,5

Михаил ФОМЕНКО

37

24

6

7

67-22

78

70,3

Йожеф САБО

34

16

12

6

47-26

60

58,8

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

21

12

5

4

31-16

41

65,1

Леонид БУРЯК

19

5

6

8

18-23

21

36,8

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

18

6

7

5

20-20

25

46,3

Александр ПЕТРАКОВ

15

6

7

2

23-13

25

55,6

Олег БАЗИЛЕВИЧ

11

4

3

4

13-14

15

45,5

Сергей РЕБРОВ

10

6

3

1

18-11

21

70,0
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Источник Sport.ua
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