Маркевич объяснил, будет ли приглашать в Карпаты еще одного игрока Полесья

Недавно в СМИ появилось сообщение, что «Карпаты» проявляют интерес к защитнику «Полесья» Лукасу Тейлору и главный тренер львовян Мирон Маркевич уже сделал бразильцу привлекательное предложение.

Наставник «зелено-белых» Мирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с приглашением этого легионера:

– Это какая-то чушь, никаких предложений Лукасу Тейлору я не делал. Даже не знаю, кто распространяет эти сплетни. Этот защитник вообще не интересует «Карпаты». Я желаю ему успехов в «Полесье».

За перволиговые «Карпаты» уже заявлен игрок, который прошлой осенью выступал за «Полесье». Речь идет о нападающем Ариэльсоне из Бразилии, которого львовяне арендовали у ФК «Крузейро».

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний бразильский футболист житомирского «Полесья» Лукас Тейлор, который в свое время выступал и за «Шахтер», и за «Днепр-1», летом может перебраться во львовские «Карпаты».