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  4. Маркевич объяснил, будет ли приглашать в Карпаты еще одного игрока Полесья
Украина. Первая лига
27 марта 2024, 09:05 |
803
0

Маркевич объяснил, будет ли приглашать в Карпаты еще одного игрока Полесья

Тренер желает успехов Лукасу Тейлору

27 марта 2024, 09:05 |
803
0
Маркевич объяснил, будет ли приглашать в Карпаты еще одного игрока Полесья
ФК Полесье. Лукас Тейлор

Недавно в СМИ появилось сообщение, что «Карпаты» проявляют интерес к защитнику «Полесья» Лукасу Тейлору и главный тренер львовян Мирон Маркевич уже сделал бразильцу привлекательное предложение.

Наставник «зелено-белых» Мирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с приглашением этого легионера:

– Это какая-то чушь, никаких предложений Лукасу Тейлору я не делал. Даже не знаю, кто распространяет эти сплетни. Этот защитник вообще не интересует «Карпаты». Я желаю ему успехов в «Полесье».

За перволиговые «Карпаты» уже заявлен игрок, который прошлой осенью выступал за «Полесье». Речь идет о нападающем Ариэльсоне из Бразилии, которого львовяне арендовали у ФК «Крузейро».

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний бразильский футболист житомирского «Полесья» Лукас Тейлор, который в свое время выступал и за «Шахтер», и за «Днепр-1», летом может перебраться во львовские «Карпаты».

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Лукас Тейлор Полесье Житомир Карпаты Львов Мирон Маркевич трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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