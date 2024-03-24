Маркевич летом планирует усилить Карпаты экс-игроком Шахтера и Днепра-1

28-летний бразильский футболист житомирского «Полесья» Лукас Тейлор, который в своем время выступал и за «Шахтер», и за «Днепр-1», летом может перебраться во львовские «Карпаты».

Об этом сообщает Telegram-канал «Футбол з вертольоту». По информации источника, латераль серьезно рассматривает предложение от Мирона Маркевича и Ко, которое выглядит достаточно «солидно» в финансовом плане. Кроме того, летом у Тейлора заканчивается контракт с житомирским клубом.

Источник утверждает, что летом «Карпаты» планируют серьезно усилиться перед потенциальными выступлениями в УПЛ. Львовяне выберут латиноамериканский вектор селекции, в том числе – бразильский.

Как сообщал сам клуб, новым шеф-скаутом «Карпат» был назначен Глеб Корниенко – один из главных специалистов по Бразилии среди украинских скаутов, который долгое время работал в «Шахтере», знает нужных людей и владеет португальским языком. Сейчас Корниенко живет в Сан-Паулу и непосредственно на месте проводит скаутинг и селекцию как для «Карпат», так и для отдельных агентств.

В текущем сезоне Лукас Тейлор провел 9 матчей за «Полесье», в которых отметился 1 забитым мячом. Тейлор стал игроком «Полесья» в октябре 2023 года, покинув «Шахтер».