ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в Полесье
Лукас Тейлор получил контракт до конца сезона
Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с правым защитником Лукасом Тейлором, который числился в заявке «Шахтера» на нынешний сезон.
29-летний бразильский игрок получил договор до конца текущего чемпионата.
В прошлом сезоне Тейлор провел за «Шахтер» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, а в нынешнем на поле не выходил.
Летом стало известно, что «Шахтер» был вынужден выкупить контракт Тейлора у ПАОКа, так как игрок провел необходимое количество минут в чемпионском сезоне.
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