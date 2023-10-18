Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в Полесье
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 12:32 | Обновлено 18 октября 2023, 12:35
785
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в Полесье

Лукас Тейлор получил контракт до конца сезона

18 октября 2023, 12:32 | Обновлено 18 октября 2023, 12:35
785
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в Полесье
ФК Полесье. Лукас Тейлор

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с правым защитником Лукасом Тейлором, который числился в заявке «Шахтера» на нынешний сезон.

29-летний бразильский игрок получил договор до конца текущего чемпионата.

В прошлом сезоне Тейлор провел за «Шахтер» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, а в нынешнем на поле не выходил.

Летом стало известно, что «Шахтер» был вынужден выкупить контракт Тейлора у ПАОКа, так как игрок провел необходимое количество минут в чемпионском сезоне.

По теме:
Не было одного президента. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли
Ахметов – Срне: «Планируем назначить нового тренера, но ты не испугался»
Назван самый шокирующий трансфер в истории мирового футбола
Лукас Тейлор Полесье Житомир трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Футбол | 17 октября 2023, 20:40 37
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина

Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву

РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
Футбол | 18 октября 2023, 01:05 7
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Мальты

ВИДЕО. Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе
Футбол | 18.10.2023, 11:53
ВИДЕО. Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе
ВИДЕО. Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Футбол | 18.10.2023, 07:30
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Футбол | 18.10.2023, 00:30
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
17.10.2023, 16:58 32
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 130
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
16.10.2023, 16:17 132
Футбол
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
17.10.2023, 12:32 1
Футбол
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
16.10.2023, 11:55 10
Бокс
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
16.10.2023, 11:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем