Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 08:51 | Обновлено 27 марта 2024, 08:52
6328
2

ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола

Украина победила Исландию и вышла на Евро-2024

27 марта 2024, 08:51 | Обновлено 27 марта 2024, 08:52
6328
2
ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
УАФ. Гергий Судаков и Михаил Мудрик

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Победный гол в матче забил вингер «Челси» Михаил Мудрик, забивший на 84-й минуте с передачи полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

После поединка Георгий Судаков поделился в социальных сетях фотографией празднования победного гола с Мудриком.

«Супергерой», – написал Судаков в инстаграме.

ФОТО. Культовое празднование. Как Мудрик и Судаков отмечали победный гол

По теме:
А что с xG? Украина и Исландия создали мало опасности у ворот друг друга
«Для наших воинов и всей Украины»: Бражко – о победе над Исландией
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
фото сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Исландия Георгий Судаков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Футбол | 27 марта 2024, 01:09 8
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?

Наивысший балл получил Георгий Судаков, отличившийся двумя ассистами

Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско
Футбол | 27 марта 2024, 06:45 0
Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско
Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско

Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запасе

Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Футбол | 26.03.2024, 10:05
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Футбол | 26.03.2024, 23:29
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Я провел всего лишь три тренировки»
Футбол | 27.03.2024, 02:55
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Я провел всего лишь три тренировки»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Я провел всего лишь три тренировки»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
west-ukr5555
І хто на цих піжонів понавішував стомільйонні цінники? Скромний Циганков в рази корисніший. 
Ответить
0
Max-Morlock
Джентельмены удачи.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
26.03.2024, 00:59 10
Теннис
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 237
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 14
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем