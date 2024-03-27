ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
Украина победила Исландию и вышла на Евро-2024
26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.
Победный гол в матче забил вингер «Челси» Михаил Мудрик, забивший на 84-й минуте с передачи полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.
После поединка Георгий Судаков поделился в социальных сетях фотографией празднования победного гола с Мудриком.
«Супергерой», – написал Судаков в инстаграме.
ФОТО. Культовое празднование. Как Мудрик и Судаков отмечали победный гол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наивысший балл получил Георгий Судаков, отличившийся двумя ассистами
Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запасе