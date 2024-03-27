ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Победный гол в матче забил вингер «Челси» Михаил Мудрик, забивший на 84-й минуте с передачи полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

После поединка Георгий Судаков поделился в социальных сетях фотографией празднования победного гола с Мудриком.

«Супергерой», – написал Судаков в инстаграме.

ФОТО. Культовое празднование. Как Мудрик и Судаков отмечали победный гол