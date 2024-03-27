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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 03:20 | Обновлено 27 марта 2024, 03:35
514
0

ЗИНЧЕНКО: «Все эмоции оставил в раздевалке. Горжусь быть украинцем»

Игрок сборной Украины прокомментировал победу над командой Исландии

27 марта 2024, 03:20 | Обновлено 27 марта 2024, 03:35
514
0
ЗИНЧЕНКО: «Все эмоции оставил в раздевалке. Горжусь быть украинцем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (слева)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) и выход в финальный турнир Евро-2024:

«Эмоциональна ли была эта игра? Одна из таких. Я также вспоминал матч против сборной Швеции на чемпионате Европы – схожие эмоции. Отсутствие эмоций сейчас? Все оставил в раздевалке. Все супер, мы вышли на Евро. Хотел бы очень поблагодарить всех наших болельщиков, чувствовали на протяжении всего матча, как они нас поддержали и поддерживают. Без них мы не получили бы этого результата.

Горжусь быть украинцем, быть одним из людей, которые находятся в Украине и отдают жизнь нашей свободе. Об этом нужно говорить и кричать каждый день. И только так мы сможем победить. Трудно передать эти эмоции, честно. Не могу быть признательным до конца и описать свои эмоции. Еще раз горжусь быть украинцем. Как я говорил, мы на Евро.

Слова тренера в перерыве? Прежде всего, он сказал, чтобы мы верили в результат того, что мы можем забить. Чтобы мы продолжали играть, придерживались своих позиций и верить в то, что можем забить. Мы друг друга также завели, потому что понимали, что нас ожидают тяжелые 45 минут ради результата.

Не скажу, что исландцы нас обыгрывали в первом тайме, мы просто пропустили мяч. Индивидуальное мастерство одного из их игроков [Альберта Гудмундссона]. Еще перед игрой говорил, что нам нужно обратить внимание на нескольких футболистов. Именно этот игрок забил трижды Израиля, здорово разобрался и забил отличный мяч. Но мы отреагировали как следует и получили важный результат.

Состояние газона? Думаю, что газон был одинаковым для всех, никогда не буду обращать на это внимание. Надо отталкиваться от своей игры и делать все, что от тебя просит тренер».

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Источник Суспильне Спорт
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