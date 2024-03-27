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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 02:55 | Обновлено 27 марта 2024, 03:05
703
1

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Я провел всего лишь три тренировки»

Хавбек сборной Украины стал автором гола в матче против Исландии

27 марта 2024, 02:55 | Обновлено 27 марта 2024, 03:05
703
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Я провел всего лишь три тренировки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над командой Исландии (2:1), в которой он забил гол, и выход в финальный турнир Евро-2024:

«Травма? Я провел всего три тренировки. Все знают, что это была за игра, и я знал. Поэтому прежде всего хотел помочь своей стране и команде. Тем более что на меня рассчитывали, верили. Я надеялся сделать максимум, чтобы мы вышли на Евро.

Игра Исландии? Они знают, какие у них сильные качества. Эта команда очень организована сзади, и было очень тяжело взламывать эту оборону. Они еще и первыми забили, и игра пошла в другое русло. Но, к счастью, мы забили первый гол, успокоились немного, потом забили второй и смогли вырвать победу в этой игре.

Как повлиял первый гол? Стало легче после того, как сравнили? Конечно. Еще раз повторюсь: они хорошо защищались, понимали, благодаря чему могут выиграть матч. Нам было очень важно забить как можно быстрее первый мяч».

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Источник Суспильне Спорт
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adidas777
Як нам пощастило, що Вітя повернувся сьогодні на фланг!Уявіть на його місці умовного Зубкова сьогодні, коли Вітя забив гол.
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