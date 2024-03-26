ВИДЕО. Цыганков сравнял счет с Исландией. Сместился в центр и пробил в угол

26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

На 54-й минуте Виктор Цыганков сравнял счет. Получив мяч на правом фланге атаки, он сместился в центр и точно пробил в угол (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Исландии

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 54 мин.