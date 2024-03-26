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  4. ВИДЕО. Цыганков сравнял счет с Исландией. Сместился в центр и пробил в угол
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 23:01 | Обновлено 26 марта 2024, 23:12
3437
0

ВИДЕО. Цыганков сравнял счет с Исландией. Сместился в центр и пробил в угол

Ситуация уравнялась в матче отбора к Евро-2024 во Вроцлаве

26 марта 2024, 23:01 | Обновлено 26 марта 2024, 23:12
3437
0
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет с Исландией. Сместился в центр и пробил в угол
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

На 54-й минуте Виктор Цыганков сравнял счет. Получив мяч на правом фланге атаки, он сместился в центр и точно пробил в угол (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Исландии

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 54 мин.

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Источник Sport.ua
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