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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 01:27 | Обновлено 27 марта 2024, 01:33
503
0

Зеленский поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

Украинская команда в плей-офф отбора к Евро-2024 победила сборную Исландии

27 марта 2024, 01:27 | Обновлено 27 марта 2024, 01:33
503
0
Зеленский поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с выходом на Евро-2024:

«Спасибо, ребята! Спасибо, сборная! За важнейшие эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро.

За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!»

Сборная Украины в финальном матче квалификации за выход на Евро-2024 обыграла сборную Исландии со счетом 2:1.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Владимир Зеленский
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