Зеленский поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Украинская команда в плей-офф отбора к Евро-2024 победила сборную Исландии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с выходом на Евро-2024:
«Спасибо, ребята! Спасибо, сборная! За важнейшие эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро.
За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.
Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!»
Сборная Украины в финальном матче квалификации за выход на Евро-2024 обыграла сборную Исландии со счетом 2:1.
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