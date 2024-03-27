Зеленский поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с выходом на Евро-2024:

«Спасибо, ребята! Спасибо, сборная! За важнейшие эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро.

За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!»

Сборная Украины в финальном матче квалификации за выход на Евро-2024 обыграла сборную Исландии со счетом 2:1.