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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 17:23 | Обновлено 27 марта 2024, 17:35
1195
0

Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»

Голкипер сборной Украины прокомментировал победу над командой Исландии

27 марта 2024, 17:23 | Обновлено 27 марта 2024, 17:35
1195
0
Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации и выход в финальный турнир Евро-2024:

«Мы начинаем играть на все 100% после того, как пропускаем гол. Я думаю, что нам нужно так начинать играть с начала матча. Но важно, что мы правильно реагируем на пропущенный гол.

Какие эмоции были в раздевалке? Положительные эмоции, мы отпраздновали, послушали Реброва и Шевченко, сделали командное фото. Теперь будем готовиться к Евро-2024.

Гол Альберта Гудмундссона? Там такой немного сумбур был. Он оказался перед воротами, между 3–4 игроками как-то пробил, было большое скопление. Пытались блокировать, но ему повезло. Мне четко не было видно момент удара. Я считаю, что у нас нет права пропускать такие мячи».

Даниил АГАРКОВ из Вроцлава, Sport.ua

Гол Исландии. Альберт Гудмундссон, 30 мин.

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Источник Sport.ua
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