Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации и выход в финальный турнир Евро-2024:

«Мы начинаем играть на все 100% после того, как пропускаем гол. Я думаю, что нам нужно так начинать играть с начала матча. Но важно, что мы правильно реагируем на пропущенный гол.

Какие эмоции были в раздевалке? Положительные эмоции, мы отпраздновали, послушали Реброва и Шевченко, сделали командное фото. Теперь будем готовиться к Евро-2024.

Гол Альберта Гудмундссона? Там такой немного сумбур был. Он оказался перед воротами, между 3–4 игроками как-то пробил, было большое скопление. Пытались блокировать, но ему повезло. Мне четко не было видно момент удара. Я считаю, что у нас нет права пропускать такие мячи».

Даниил АГАРКОВ из Вроцлава, Sport.ua

Гол Исландии. Альберт Гудмундссон, 30 мин.