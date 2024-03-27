Чемпионат Европы27 марта 2024, 00:29 | Обновлено 27 марта 2024, 00:35
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ВИДЕО. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка
Сборная Украины обыграла команду Исландии и вышла на Евро-2024
27 марта 2024, 00:29 | Обновлено 27 марта 2024, 00:35
3280
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Вечером 26 марта на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.
Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.
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ВИДЕО Sport.ua. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка
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