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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 00:29 | Обновлено 27 марта 2024, 00:35
3280
1

ВИДЕО. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка

Сборная Украины обыграла команду Исландии и вышла на Евро-2024

27 марта 2024, 00:29 | Обновлено 27 марта 2024, 00:35
3280
1
ВИДЕО. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка
УАФ

Вечером 26 марта на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

ВИДЕО Sport.ua. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка

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Источник Sport.ua
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Demid Romanchik
Чувак с бородой рядом с Шевой) На первый взгляд будто кум Андрей 😜😀
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