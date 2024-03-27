ФОТО. Команда! Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Украинская команда вышла на Евро-2024
26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.
После поединка пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась командным фото сборной Украины, которая празднует выход на чемпионат Европы 2024 года.
ФОТО. Команда! Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
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