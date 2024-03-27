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  4. ФОТО. Команда! Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 00:24 |
3037
1

ФОТО. Команда! Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией

Украинская команда вышла на Евро-2024

27 марта 2024, 00:24 |
3037
1
ФОТО. Команда! Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
УАФ

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

После поединка пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась командным фото сборной Украины, которая празднует выход на чемпионат Европы 2024 года.

ФОТО. Команда! Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Den Den
А де на фото Циганков?
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